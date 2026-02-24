„Tod im Schnee – Wie lassen sich Lawinenopfer verhindern?“: „ZIB Talk“ mit Tarek Leitner

Wien (OTS) -

Die enormen Schneemengen der vergangenen Tage haben zahlreiche Lawinenabgänge ausgelöst – mit tödlichen Folgen. Rettungskräfte stehen im Dauereinsatz, während die Diskussion über Prävention und Verantwortung an Schärfe gewinnt. Kritikerinnen und Kritiker bemängeln Lücken im bestehenden Warnsystem: Sind Prognosen präzise genug? Wird die Gefahr klar kommuniziert? Fachleute fordern Verbesserungen – von moderneren Vorhersagemodellen bis hin zu einer besseren Informationsweitergabe an Wintersportlerinnen und Wintersportler. Werden Warnungen ignoriert? Gehen manche aus Abenteuerlust oder Selbstüberschätzung zu hohe Risiken ein? Wie weit reicht die Eigenverantwortung und wo beginnt die Pflicht des Staates, Menschen vor sich selbst zu schützen? Reicht das aktuelle Lawinenwarnsystem aus?

Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 24. Februar 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner



Leonhard Brandacher

Lawinenopfer, Bergführer und Bergretter



Matthias Mayr

Extremsportler



Arnold Studeregger-Renner

Lawinenexperte, GeoSphere Austria



Günther Aigner

Skitourismusforscher



u. a.