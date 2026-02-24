  • 24.02.2026, 16:19:32
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AVISO – 26. Februar, 10.00 Uhr: PK mit SPÖ-Chef Babler, Vorsitzendem der SPÖ Oberösterreich Winkler und PRO-GE-Chef Binder in Linz

„Die österreichische Fachkräftestrategie: Bildung und Qualifizierung für die Arbeitswelt von morgen“

Wien (OTS) - 

Am Donnerstag, dem 26. Februar 2026, findet um 10.00 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz mit SPÖ-Bundesparteivorsitzendem, Vizekanzler Andreas Babler, dem Vorsitzenden der SPÖ Oberösterreich, Landesrat Martin Winkler und dem Vorsitzenden der Produktionsgewerkschaft und SPÖ-Industriesprecher Reinhold Binder in Linz statt. Thema der Pressekonferenz: „Die österreichische Fachkräftestrategie: Bildung und Qualifizierung für die Arbeitswelt von morgen“. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Zeit: Donnerstag, 26. Februar 2026, 10.00 Uhr
Ort: Wissensturm Linz, Raum 0102, Kärntnerstraße 26, 4020 Linz

(Schluss) ls/bj

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