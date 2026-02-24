  • 24.02.2026, 14:03:03
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AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei Ausmusterung an der Heeresunteroffiziersakademie

Wien (OTS) - 

Am Freitag, dem 27. Februar, findet im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die feierliche Ausmusterung an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns statt. Die neuen Unteroffiziere werden dabei in das Bundesheer übernommen und erhalten ihren ersten Unteroffiziersrang „Wachtmeister“.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis 25. Februar um 12:00 Uhr, unter +43 (0) 664-622-7304 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:

11.00 Uhr Beginn des Festaktes am Hauptplatz in Enns

12.30 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort:
10.30 Uhr Treffpunkt für Medienvertreter beim Stadtmuseum (Altes Rathaus) in Enns, Hauptplatz, 4470 Enns.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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