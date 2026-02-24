Pokémon Day 2026: Der Pokémon Sammelhype ist nach 30 Jahren stark steigend – Österreich zeigt sich hier als Sammlernation.

Wien (OTS) -

Wie stark die globale Nachfrage nach Pokémon tatsächlich ist, zeigen aktuelle eBay Daten: 2025 verzeichnete eBay.com ein außergewöhnlich hohes Suchvolumen rund um Pokémon-Artikel – ein deutliches Zeichen dafür, dass das Interesse weltweit ungebrochen bleibt.

30 Jahre Pokémon! Der Pokémon Day am 27. Februar zeigt auch heuer wieder: Der Pokémon Sammelhype ist in Österreich auch nach 30 Jahren Pokémon ungebrochen: Manche Pokémon Collectibles sind häufig, andere sehr selten – genau das macht den Reiz des Sammelns aus. Während in vielen europäischen Ländern das Interesse an außergewöhnlichen Wesen dieser bunten Fantasiewelt deutlich geringer ausfällt, positioniert sich Österreich mit seinem hohen Suchvolumen klar unter den führenden Nationen in Europa. Besonders nachgefragt sind klassische Pokémon-Karten, Figuren und limitierten Artikeln. Österreicher: Innen sammeln dabei wie die Profis: Gesucht wird vorwiegend gezielt, vergleichend und mit Blick auf Seltenheit und Wert. eBay hat sich auch hier als wichtige Onlineplattform etabliert, auf der Österreicher: innen Sammelschätze aus Europa und der ganzen Welt entdecken – vom Vintage-Fund bis zum raren Highlight.

Weltweiter Anstieg der Pokémon Community

Global erlebt die Pokémon-Community rund um das 30-jährige Jubiläum der Marke einen deutlichen Nachfrageanstieg. Für eBay bietet dieses Jubiläum eine besondere Gelegenheit, seine Rolle als zentrale Plattform für Collectors zu unterstreichen – denn seit ebenfalls 30 Jahren verbindet der Marktplatz Fans weltweit mit den beliebtesten Pokémon-Artikeln. Weltweit zeigt sich die enorme Nachfrage deutlich: Auf eBay.com wurde 2025 im Schnitt mehr als 360-mal pro Minute nach „Pokémon“ gesucht, während Suchanfragen nach Pokémon-Nintendo-Artikeln über 160-mal pro Stunde verzeichnet wurden. Besonders beliebt war zuletzt Pikachu – der Verkauf von Pikachu-Artikeln stieg im Vorfeld des Jubiläums um über 120 Prozent.

Jubiläumsjahr mit Spitzenwerten: Pokémon verzeichnet massive Nachfrageanstiege auf eBay

Aktuelle internationale eBay-Daten zeigen zudem, wie stark die globale Nachfrage nach Pokémon tatsächlich ist: 2025 verzeichnete eBay.com ein außergewöhnlich hohes Suchvolumen rund um Pokémon-Artikel – ein deutliches Zeichen dafür, dass das Interesse weltweit ungebrochen bleibt. Besonders stark zeigte sich dies im Jubiläumsjahr bei Pikachu: Die Verkäufe von Pikachu-Artikeln stiegen im Vergleich zum Vorjahr um über 120 Prozent, während gleichzeitig Charaktere wie Blastoise, Mewtwo, Dragonite oder Lugia teils deutliche Suchzuwächse verzeichneten – ausgelöst durch Set-Releases, Jubiläumsaktionen oder kulturelle Kooperationen. Die Daten zeigen zudem die starke Nostalgiedynamik innerhalb der Community: Klassiker wie Pokémon Red & Blue (+130 %) oder Pokémon Emerald (+310 %) erleben ein markantes Comeback, ebenso wie Karten der ersten Generation, die den Markt weiterhin dominieren. Besonders deutlich wird das bei Charizard, dem wertstärksten Sammelasset im Pokémon-Universum: Eine seltene 1st-Edition-Karte erzielte 2025 einen Verkaufspreis von über 270.000 US-Dollar und die Verkäufe von Base-Set- und Holo-Charizard-Karten stiegen im Jahresvergleich um mehr als 50 Prozent. Parallel steigt die Nachfrage nach internationalen Editionen weiter an – Suchanfragen nach japanischen Karten legten um über 50 Prozent zu, was den Trend zu global kuratierten und hochwertigen Sammlerstücken zusätzlich verstärkt.

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Menschen miteinander verbindet und Gemeinschaften aufbaut, um wirtschaftliche Chancen für alle zu schaffen. Die Technologie von eBay ermöglicht es Millionen von Käufer: innen und Verkäufer: innen in mehr als 190 Märkten weltweit, erfolgreich zu handeln, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Das Unternehmen wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und zählt heute zu den größten und lebendigsten Online-Marktplätzen der Welt, auf denen Kund:innen ein vielfältiges Angebot an attraktiven Preisen und einzigartigen Produkten entdecken können. Im Jahr 2024 ermöglichte eBay ein Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) von 75 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio an Online-Marken finden Sie unter www.ebayinc.com.