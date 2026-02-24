Leonore Gewessler im „Pro & Contra Wintergespräch“ | HEUTE um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Wie viel „Grün“ ist nach der Regierungsbeteiligung noch übrig und wie schwer wiegen die aktuellen Postenschacher-Vorwürfe? Moderatorin Manuela Raidl begrüßt zum „Pro und Contra Wintergespräch“ GRÜNE-Chefin Leonore Gewessler um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN im Studio und spricht mit der ehemaligen Klimaschutzministerin über die unbequemen Realitäten ihrer Partei.

Steht der Klimaschutz vor dem Aus oder ist er in der Opposition das zentrale Thema? In welche Richtung möchte ihre Partei voranschreiten und wie wollen sich die GRÜNEN in ihrer neuen Rolle als Kontrollinstanz der Regierung positionieren?



Streitfall Klimapolitik: Wirtschaftliche Herausforderungen treffen auf ökologische Notwendigkeiten

Wenn die Wissenschaft auf die Realität der Industrie trifft, ist die Kontroverse garantiert: Zur Diskussion und Analyse begrüßt Manuela Raidl Stephan Zöchling (CEO Remus) und Sigrid Stagl (Umweltökonomin).



Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) bei „Breaking Media“ um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4

In einer neuen Ausgabe des neuen Medienkompetenz-Magazins „Breaking Media“ begrüßt Moderatorin Gundula Geiginger Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) zum Gespräch. Im Zentrum des Talks: Die Integration digitaler Bildung an Schulen. Künstliche Intelligenz oder Latein? Was sollten junge Menschen heute in der Schule lernen, um in der digitalisierten Welt zu bestehen? Wie sieht der moderne Lehrplan aus und wie können Schulen bei rasanten technischen Entwicklungen Schritt halten?



Außerdem Thema: Das Österreichische Bundesheer will unabhängiger von US-Tech-Konzernen werden. Dazu verkündeten sie die neue Kooperation mit der heimischen Streamingplattform JOYN, wo ab sofort rund 300 Video-Inhalte bereits abrufbar sind. Neue Video-Inhalte kommen künftig anstatt auf Youtube auf dem österreichischen Streamer JOYN. Im Hintergrund steht die Frage: Was passiert, wenn Trump einfach die Leitung kappt? Dazu zu Gast sind Militärexperte Gerald Karner und Edgar Weippl von der Universität Wien, Forschungsgruppe Security and Privacy.



„Pro & Contra“: Das Wintergespräch mit Leonore Gewessler am Dienstag, 24. Februar, um 22:20 Uhr und „Breaking Media“ um 23:15 Uhr auf PULS 4 & JOYN