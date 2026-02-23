Summer School der Hilfsgemeinschaft: Grenzenlos barrierefrei ist das Reisen der Zukunft

Wien, Žilina (OTS) -

Von 29. Juni bis 3. Juli 2026 findet an der Universität Žilina (Slowakei) die internationale Summer School 2026 der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs und der European Platform of Transport Sciences (EPTS) statt. Das Programm richtet sich an Studierende unterschiedlichster Disziplinen. Ziel ist die Sensibilisierung der für barrierefreie, inklusive Räume und grenzüberschreitende Verkehrssysteme. Unternehmen haben die Möglichkeit, als Sponsor mitzuwirken und durch die Förderung europäischer Nachwuchstalente Innovationskraft, gesellschaftliche Verantwortung und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

„Barrierefreie Mobilität ist ein zentraler Wettbewerbsfaktor für den europäischen Verkehrsmarkt“, betont Prof. Dr. Elmar Fürst, Vorstandsvorsitzender der Hilfsgemeinschaft und Professor für Transportwirtschaft an der WU Wien. „Wer heute inklusive Lösungen mitdenkt, gestaltet die Mobilität von morgen wirtschaftlich erfolgreich und gesellschaftlich verantwortungsvoll.“

Inhaltlich verbindet die Summer School theoretische Grundlagen mit der Möglichkeit, durch Simulations-Tools die Wirklichkeit von Menschen mit Behinderungen zu erleben. Vorträge zu inklusivem Design, barrierefreien Informationssystemen und europäischer Verkehrsintegration wechseln sich mit Workshops, Feldanalysen und Projektarbeit ab. Die Teilnehmenden analysieren Infrastrukturen, testen Mobilitätsservices und entwickeln im Team Konzepte für eine nahtlose, grenzüberschreitende Reisekette – von Fahrgastinformation bis Servicequalität. Der direkte Austausch mit Expert:innen und Betroffenen ist fixer Bestandteil. Das Konzept vermittelt über das Reisen hinaus ein grundlegendes Verständnis von Barrierefreiheit.

Für Unternehmen aus Verkehr, Infrastruktur, IT, Planung, Tourismus oder Verwaltung bietet sich die strategische Chance, qualifizierte Nachwuchskräfte kennenzulernen und Impulse für Innovation sowie die eigene ESG-Positionierung zu setzen. Gesucht werden Sponsoren, die Reise- oder Unterkunftskosten übernehmen oder Sachleistungen wie Verpflegung, Buffet oder Give-aways beisteuern. So ermöglichen sie Talenten aus ganz Europa die Teilnahme – und investieren zugleich in Know-how, das künftig den europäischen Binnenmarkt prägen wird.