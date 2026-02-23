Feierlicher Abschluss am International Nursing Center

St. Pölten (OTS) -

Heute fand am IMC Krems die feierliche Abschlussfeier des ersten Lehrgangs für Pflegeassistenz am International Nursing Center (INC) statt. Es war ein besonderer Moment, nicht nur für die 30 Absolventinnen und Absolventen, sondern auch für alle Projektpartnerinnen und -partner, die diesen bedeutenden Schritt des Pflegeprojekts Vietnam begleitet haben. Mit der Abschlussfeier wurde die erste Ausbildungsgruppe des vom Land Niederösterreich initiierten Pflegeprojekts Vietnam offiziell verabschiedet. Ziel des Projekts ist es, dem steigenden Fachkräftebedarf im Pflegebereich langfristig und qualitätsgesichert zu begegnen.

Die Teilnehmenden des Projekts haben sich in Vietnam für das Programm beworben und wurden nach einem Auswahlverfahren aufgenommen. Sie absolvierten dort eine mehrjährige Deutsch-Ausbildung bis zum Niveau B2. Im Anschluss daran erfolgte die Fachausbildung zur Pflegeassistenz in Niederösterreich am International Nursing Center des IMC Krems – nach österreichischen Standards und ergänzt durch praktische Einsätze in Einrichtungen der NÖ Landesgesundheitsagentur. Nach der erfolgreich abgelegten kommissionellen Endprüfung treten die Absolventinnen und Absolventen nun ihre berufliche Tätigkeit in niederösterreichischen Pflegeheimen und Einrichtungen der Langzeitpflege an.

Eröffnet wurde die Feier von Ulrike Prommer, Geschäftsführerin des IMC Krems. In ihrer Rede betonte sie die Bedeutung des Projekts für Niederösterreich und die internationale Zusammenarbeit: „Diese erste Abschlussfeier ist weit mehr als ein formaler Akt: Sie steht für Mut, Ausdauer und gelebte internationale Partnerschaft. Unsere Absolventinnen und Absolventen haben sich bewusst für eine anspruchsvolle Ausbildung in einem neuen Land entschieden. Darauf können sie mit Recht stolz sein.“ Grußworte richtete Vũ Lê Thái Hoàng, Botschafter der Sozialistischen Republik Viet Nam, an die Absolventinnen und Absolventen. Eine Videobotschaft übermittelte zudem das International Education Center der Hanoi University, eine langjährige Partnerinstitution des IMC Krems.

Viktoria Engelmaier, Lehrgangsleitung des International Nursing Centers, würdigte in ihrer Rede insbesondere die fachliche Entwicklung und das persönliche Wachstum der Gruppe. Die Festrede hielt NÖ Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Mir war von Beginn des Projekts an wichtig, dass die künftigen Fachkräfte nach unseren österreichischen Standards und Praktika in niederösterreichischen Pflegezentren ausgebildet werden, gepaart mit einer entsprechenden sprachlichen Vorbereitung, die sie an der Universität in Hanoi genossen haben. Mit dieser Kombination sind die jungen Vietnamesinnen und Vietnamesen eine echte Unterstützung in der Pflegelandschaft und für die rund 4.000 Pflegekräfte in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren.“

Die 30 Absolventinnen und Absolventen werden nach Dokumentenausstellung ihren Dienst in der NÖ Landesgesundheitsagentur antreten. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die feierliche Überreichung der Zeugnisse durch Ulrike Prommer, Christiane Teschl-Hofmeister sowie Markus Golla, Prokurist des International Nursing Centers. „Das International Nursing Center ist ein Leuchtturmprojekt der internationalen Fachkräftegewinnung und dank der universitären Kooperation zwischen Hanoi und Krems einzigartig in Europa. Die Kombination aus sprachlicher Vorbereitung in Vietnam und fachlicher Ausbildung nach österreichischen Standards hier in Niederösterreich garantiert nicht nur jene Qualität, die unsere Pflegeeinrichtungen und vor allem die pflegebedürftigen Menschen erwarten, sie verspricht auch jenes Maß an Integration, das für ein nachhaltiges Gelingen dieses Projekts unerlässlich ist“, unterstrich Markus Golla die europäische Einzigartigkeit des Projekts: „Wir haben im ersten Durchgang ebenso viel gelernt, um diesen Weg noch effizienter zu gestalten. Solche Projekte sind zeit- und ressourcenintensiv und trotzdem eine wichtige Option, zusätzlich zu den etablierten Ausbildungsmöglichkeiten im Pflege- und Gesundheitswesen.“ Für all jene, die nicht persönlich in Krems dabei sein konnten, insbesondere Freundinnen, Freunde und Verwandte in Vietnam, wurde die Abschlussfeier via Livestream übertragen. So wurde dieser besondere Tag auch über Kontinente hinweg gemeinsam gefeiert.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der ersten Ausbildungsgruppe ist ein wesentlicher Schritt in der Umsetzung des Pflegeprojekts Vietnam erreicht. Die Absolventinnen und Absolventen verstärken nun die Pflegeteams in niederösterreichischen Einrichtungen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der Pflegeversorgung im Bundesland. Gleichzeitig bildet diese erste Abschlussfeier den Auftakt für weitere Ausbildungsgruppen. Ende Februar starten 30 neue Auszubildende aus Vietnam ihre Fachausbildung zur Pflegeassistenz in Niederösterreich. Dies ist die Fortsetzung einer internationalen Partnerschaft, die weit über die Ausbildung hinauswirkt.

Weitere Informationen: Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected], bzw. IMC Krems, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit Raphaela Brandstetter, BA, Telefon 02732/802 225, E-Mail [email protected], https://www.imc.ac.at