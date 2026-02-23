FPÖ-Fiedler: „Ohne Sonder-Pädagogik ist Inklusion reine Illusion“

St. Pölten (OTS) -

"Ohne eine sonderpädagogische Schiene wird Inklusion immer nur eine Illusion bleiben“, unterstreicht FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler nach einem „Kurier“-Artikel.

„Sonderschule muss eine gleichwertige Option sein, ganz ohne Stigmatisierung, nicht als Auslaufmodell, sondern als echte Alternative zur Integrationsklasse. Denn entscheidend ist einzig und allein das Kindeswohl und der tatsächliche Bedarf und nicht die Ideologie“, stellt Fiedler klar.

Die FPÖ Niederösterreich fordert eine eigene Sonderschullehrerausbildung sowie eine echte Wahlfreiheit für Eltern. „Sonderschule bedeutet gezielte Förderung, Würde und eine echte Chance auf Bildung“, schließt der freiheitliche Bildungssprecher Helmut Fiedler.