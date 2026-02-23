  • 23.02.2026, 16:02:32
  • /
  • OTS0105

FPÖ-Fiedler: „Ohne Sonder-Pädagogik ist Inklusion reine Illusion“

FPÖ NÖ fordert Sonderschullehrerausbildung und Wahlfreiheit für Eltern

St. Pölten (OTS) - 

"Ohne eine sonderpädagogische Schiene wird Inklusion immer nur eine Illusion bleiben“, unterstreicht FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler nach einem „Kurier“-Artikel.

„Sonderschule muss eine gleichwertige Option sein, ganz ohne Stigmatisierung, nicht als Auslaufmodell, sondern als echte Alternative zur Integrationsklasse. Denn entscheidend ist einzig und allein das Kindeswohl und der tatsächliche Bedarf und nicht die Ideologie“, stellt Fiedler klar.

Die FPÖ Niederösterreich fordert eine eigene Sonderschullehrerausbildung sowie eine echte Wahlfreiheit für Eltern. „Sonderschule bedeutet gezielte Förderung, Würde und eine echte Chance auf Bildung“, schließt der freiheitliche Bildungssprecher Helmut Fiedler.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright