SalzburgerLand Tourismus und Teekanne starten neue Kooperation zum Almsommer

Salzburg/Hallwang (OTS) -

Die SalzburgerLand Tourismus GmbH (SLTG) und die Teekanne GmbH haben eine thematische Partnerschaft geschlossen, die den „Salzburger Almsommer“ in den kommenden Jahren in den Mittelpunkt gemeinsamer Aktivitäten stellt. Im Rahmen der Kooperation werden attraktive Urlaubserlebnisse, authentisches Storytelling und neue Teekanne-Produkte eng miteinander verknüpft.

Herzstück der Zusammenarbeit sind die beiden neuen Teesorten aus der Produktreihe „LANDLUST“: „Almgaudi*“ und „Gipfelstürmer“, welche bereits seit Oktober erhältlich sind und den besonderen Charakter des Salzburger Almsommers geschmacklich erlebbar machen. Während „Almgaudi*“ die gesellige Seite des Almerlebnisses unterstreicht, steht „Gipfelstürmer“ für Energie, Naturverbundenheit und alpine Abenteuer. Mit der Zubereitungsform „Heiß & Kalt“ stellen die beiden Produkte zugleich eine komplett neue Innovation am österreichischen Teemarkt dar, da sie speziell dafür konzipiert wurden, sowohl als heißer Tee als auch als erfrischendes Kaltgetränk ihr volles Aroma zu entfalten.

Die Kooperation läuft von April 2025 bis Oktober 2026 und umfasst ein breites Maßnahmenpaket:

Präsenz bei Veranstaltungen: Teekanne wird Partner der offiziellen Almsommer-Eröffnung sowie weiterer Feste und Zertifikatsverleihungen in den Salzburger Regionen.

Medien- und PR-Arbeit: Gemeinsame Kommunikationsmaßnahmen in Print, TV, Hörfunk und Online mit starkem Salzburg-Bezug.

Social Media & Storytelling: Kreative Inhalte, Gewinnspiele und Influencer-Aktivitäten verknüpfen die Marke Teekanne mit dem touristischen Erlebnis Almsommer.

Produktintegration: Die neuen Teesorten werden in Kampagnen, Fotoproduktionen und Events eingebunden und auf ausgewählten Almhütten und Partnerbetrieben präsentiert.

„Der Salzburger Almsommer ist ein zentrales Aushängeschild des SalzburgerLand Sommerangebotes. Mit Teekanne haben wir einen Partner gefunden, der dieses Lebensgefühl perfekt ergänzt und durch seine Produkte ein Stück Almsommer in die Tasse bringt“, sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH.

Auch Teekanne-Geschäftsführer Thomas Göbel freut sich über die Kooperation: „Mit ‚Almgaudi‘ und ‚Gipfelstürmer‘ lassen wir uns vom Almsommer im SalzburgerLand inspirieren und bringen dieses Lebensgefühl in die Tasse. Gemeinsam mit der SalzburgerLand Tourismus GmbH schlagen wir eine Brücke zwischen authentischem Naturerlebnis und moderner Produktwelt."

Die Partnerschaft soll den Salzburger Almsommer als eigenständiges touristisches Angebot nachhaltig stärken und zugleich den Konsumenten neue Genussmomente eröffnen.

* Almgaudi ist ein Lizenzprodukt von Almdudler