SPÖ-Seltenheim an Gewessler: „Abstreiten und Mauern in Postenschacher-Causa ist Gegenteil von Aufklärung und Transparenz“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Montag, scharfe Kritik an Grünen-Bundessprecherin Gewessler geübt, die in der mutmaßlichen Postenschacher-Causa im damaligen Gewessler-Ministerium offensichtlich nicht bereit ist, für Aufklärung zu sorgen. „Viel heiße grüne Luft – das war alles, was von Gewessler in der heutigen Pressekonferenz zu ihrer fragwürdigen Postenbesetzung auf mehrfache Nachfrage gekommen ist. Mit heißer grüner Luft ist das Gutachten der Gleichbehandlungskommission jedenfalls nicht aus der Welt zu schaffen“, so Seltenheim, der daran erinnert, dass die Gleichbehandlungskommission unmissverständlich festgehalten hat, dass bei Gewesslers Postenvergabe „sachfremde Motive“ in „hohem Maß“ ausschlaggebend gewesen seien. „Den Posten hat nicht eine langjährige Abteilungsleiterin mit Führungserfahrung bekommen, sondern eine Kabinettsmitarbeiterin Gewesslers. Dass Gewessler heute trotzdem darauf beharrt, eine ‚richtige Entscheidung‘ getroffen zu haben, zeugt von null Einsicht und null Bereitschaft, die nötigen Konsequenzen zu ziehen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Gewesslers Abstreiten und Mauern in der Postenschacher-Causa ist das Gegenteil von Aufklärung und Transparenz, was die Grünen sonst so gern vor sich hertragen. Der Anstand wendet sich mit Grausen von den Grünen ab.“ (Schluss) mb/bj