  • 23.02.2026, 14:43:32
  • /
  • OTS0096

SPÖ-Seltenheim an Gewessler: „Abstreiten und Mauern in Postenschacher-Causa ist Gegenteil von Aufklärung und Transparenz“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „Gutachten der Gleichbehandlungskommission ist auch mit viel heißer grüner Luft nicht aus der Welt zu schaffen"

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Montag, scharfe Kritik an Grünen-Bundessprecherin Gewessler geübt, die in der mutmaßlichen Postenschacher-Causa im damaligen Gewessler-Ministerium offensichtlich nicht bereit ist, für Aufklärung zu sorgen. „Viel heiße grüne Luft – das war alles, was von Gewessler in der heutigen Pressekonferenz zu ihrer fragwürdigen Postenbesetzung auf mehrfache Nachfrage gekommen ist. Mit heißer grüner Luft ist das Gutachten der Gleichbehandlungskommission jedenfalls nicht aus der Welt zu schaffen“, so Seltenheim, der daran erinnert, dass die Gleichbehandlungskommission unmissverständlich festgehalten hat, dass bei Gewesslers Postenvergabe „sachfremde Motive“ in „hohem Maß“ ausschlaggebend gewesen seien. „Den Posten hat nicht eine langjährige Abteilungsleiterin mit Führungserfahrung bekommen, sondern eine Kabinettsmitarbeiterin Gewesslers. Dass Gewessler heute trotzdem darauf beharrt, eine ‚richtige Entscheidung‘ getroffen zu haben, zeugt von null Einsicht und null Bereitschaft, die nötigen Konsequenzen zu ziehen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Gewesslers Abstreiten und Mauern in der Postenschacher-Causa ist das Gegenteil von Aufklärung und Transparenz, was die Grünen sonst so gern vor sich hertragen. Der Anstand wendet sich mit Grausen von den Grünen ab.“ (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright