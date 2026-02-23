Hattmannsdorfer: „Der Stopp des Zolldeals ist die richtige Antwort. Jetzt braucht es vollen Fokus auf mehr Unabhängigkeit von den USA“

Wien (OTS) -

„Die Geschehnisse der letzten Tage zeigen einmal mehr, dass die Handelsbeziehung zu den USA eine unsichere ist. Der Stopp des Zolldeals ist jetzt die richtige Antwort. Wir müssen zeigen: Europa tritt selbstbewusst und geeint auf und arbeitet daran, unabhängiger zu werden von den USA.“

Wir müssen jetzt alles unternehmen, dass die für ungültig erklärten Zölle auch tatsächlich fallen. Darüber hinaus fordere ich die Europäische Kommission daher erneut auf, die laufenden Freihandelsverhandlungen – insbesondere mit Staaten in Südostasien und der Golfregion – zügig abzuschließen. Gleichzeitig müssen bereits verhandelte Abkommen, etwa mit Mercosur und Indien, rasch ratifiziert und umgesetzt werden.

Denn, wenn wir Wohlstand und Arbeitsplätze auch in geopolitisch unruhigen Zeiten sichern wollen, müssen wir unsere Handelsbeziehungen breiter aufstellen und neue Märkte erschließen. Darüber hinaus braucht es in dieser Zeit mehr Mut zu ‚Made in Europe‘, China und die USA stützen ihre Schlüsselindustrien massiv. Mit Blick auf Beihilfen- Vergaben- und Beschaffungsrecht müssen auch wir sicherstellen, dass heimisches Steuergeld auch heimische und europäische Wertschöpfung stärkt – und nicht internationale Konkurrenz finanziert,“ so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Österreich & Export

Österreich hat im Jahr 2024 Waren in der Höhe von rund 191 Milliarden Euro exportiert. Im selben Jahr wurden Waren im Wert von 188 Milliarden importiert. Damit wurde ein Außenhandelsüberschuss von etwas mehr als 2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Zwei Drittel des österreichischen Außenhandels wird mit EU-Ländern abgewickelt.

Zu den wichtigsten Handelspartnern Österreichs zählen:

Import:

Deutschland China Italien Tschechien Vereinigte Staaten



Export: