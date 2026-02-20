„Willkommen Österreich“ mit Christian Wehrschütz und Monika Helfer

Wien (OTS) -

Stermann und Grissemann starten am Dienstag, dem 24. Februar 2026 mit zwei hochkarätigen Gästen wieder in „DIE.NACHT“ (ab 21.55 Uhr in ORF 1 und vorab auf ORF ON): ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und Autorin Monika Helfer nehmen im „Willkommen Österreich“-Studio Platz. „Pratersterne“-Host Hosea Ratschiller öffnet danach um 22.55 Uhr wieder die Türen der Roten Bar im Volkstheater und lädt diesmal Benedikt Mitmannsgruber, Maria Muhar, Marvin Tare und Sarah Hakenberg zum Lachen, Lästern und Musizieren ein. Nina Horowitz begrüßt um 23.30 Uhr in Folge zwei von „Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ „ZIB“-Anchorwoman Nadja Bernhard.

Mehr zu „Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 21.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Stermann und Grissemann sind in alter Frische zurück und trotzen der kargen Fastenzeit mit einem satten Menü der gepflegten Abendunterhaltung: Neben dem wöchentlichen „Maschek“-Clip und gigantisch guten Gags kommen auch in der 668. Ausgabe von „Willkommen Österreich“ zwei grandiose Gäste in den Marx Palast und liefern mit spannenden Talks alles andere als schwere Kost:

25 Jahre Frontlinien: Der furchtlose ORF-Korrespondent und Buchautor Christian Wehrschütz berichtet auch seit dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine und trotzt für seine journalistischen Einsätze jeder Gefahr. Am Dienstag wagt sich der „überzeugte Steirer“ in den Marx Palast, um mit Stermann und Grissemann über ein Vierteljahrhundert seiner hochspannenden Arbeit Bilanz zu ziehen.



Hochspannende Lektüre liefert auch Autorin Monika Helfer: Mit ihren tragikomischen Familienromanen ist sie aus dem Windschatten ihres kongenialen Lebenspartners Michael Köhlmeier getreten und begeistert als virtuose Erzählerin. „Wer bist du?“ muss man die sympathische Vorarlbergerin also nicht mehr fragen. So lautet allerdings der Titel ihres neuen Buches über die Begegnung zwischen zwei Frauen und der Macht des Erzählens. Jüngst ist auch ihr ominös betitelter Gedichtband „Bitte schick mir eine Droge“ erschienen. Welche Rauschmittel in der anregenden Unterhaltung mit Monika Helfer im Spiel sind und ob Stermann und Grissemann nun endgültig vom Helfer-Syndrom gepackt werden, erfährt das TV-Publikum am Dienstag.

„Pratersterne – Rote Bar“ (22.55 Uhr, ORF 1 und vorab auf ORF ON)

Mitten im Zentrum Wiens rollt Hosea Ratschiller unter Stuckdecken und zwischen Marmorsäulen den neuen sowie etablierten Vertreterinnen und Vertretern der österreichischen Kabarettszene den roten Teppich aus und öffnet die Türen der Roten Bar im Volkstheater. Es wird gelacht, gelästert, musiziert und angestoßen. Heute mit Benedikt Mitmannsgruber, Maria Muhar, Marvin Tare und Sarah Hakenberg.