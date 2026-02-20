  • 20.02.2026, 15:29:32
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SPÖ-Seltenheim: „FPÖ steht immer auf der falschen Seite: Pro Putin, Orban, Trump und gegen Österreich“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: SPÖ arbeitet seit Tag 1 zum Wohl der Bevölkerung – FPÖ kuschelt mit Rechtsextremen, besucht Taliban und posiert mit Kosovo-Aktivistin

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Freitag, scharfe Kritik an der FPÖ und ihrer völlig verfehlten Politik geübt. „Die FPÖ steht immer auf der falschen Seite. Statt für Österreich zu arbeiten, kuschelt die FPÖ mit Rechtsextremen und hofiert Demokratiefeinde und Europazerstörer wie Putin, Orban und Trump. Die FPÖ irrlichtert durch die Weltpolitik. Die Russland-Nähe der FPÖ und die Begeisterung der Blauen für den autoritären Kriegsherren Putin ist notorisch. Kickl hat Putin gerade eben beim ‚Politischen Aschermittwoch‘ der FPÖ wieder die Mauer gemacht und ein Ende der Russland-Sanktionen gefordert. Kickls oberösterreichischer Landesparteichef Haimbuchner streut Trump und der von ihm eingeleiteten konservativen Wende Rosen – eine Wende wohlgemerkt, bei der rechtschaffene Bürger auf offener Straße erschossen werden. Eine hochrangige FPÖ-Delegation besucht Vertreter des mörderischen Taliban-Regimes, FPÖ-Nationalratspräsident Rosenkranz posiert mit einer Kosovo-Aktivistin, die ausgerechnet ein Barett mit UÇK-Symbol trägt, während gleichzeitig ehemalige UÇK-Führer derzeit wegen Kriegsverbrechen vor Gericht stehen. Diese blauen Umtriebe haben nichts mit Arbeiten für Österreich oder Heimatliebe zu tun, sondern sind eine Gefahr für die Demokratie und die Sicherheit der Bevölkerung“, betonte Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Während die SPÖ in der Regierung seit Tag 1 zum Wohl der Bevölkerung arbeitet, hat die FPÖ keine Lösungen und flüchtet in die Arme von gefährlichen ‚Freunden‘, die nichts Gutes im Sinn haben“, so Seltenheim. (Schluss) mb/bj

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