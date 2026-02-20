ORF-„Pressestunde“ mit Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, ÖVP

Wien (OTS) -

„Staatssekretärin für Energie, Start-ups und Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus“ – das ist Elisabeth Zehetner. Interessenskonflikte und harte Diskussionen sind vorprogrammiert, wenn es um Energiepreise geht. Einiges hat sich in den letzten Wochen getan – Stichwort Stromtarife – mit Kritik an der Regierung ist trotzdem nicht gespart worden. Über Rekordzahlen kann sich der heimische Tourismus freuen. „Gute Zahlen sind wichtig, aber sie sind kein Selbstzweck“, sagt Zehetner. Wie will sie aus Rekorden nachhaltige Wirtschaftssicherheit machen? Was kommt im Energiebereich auf die Österreicher:innen zu, und wie können stabile Preise und mehr Unabhängigkeit vom internationalen Markt erlangt werden? Und wie steht es um die Regierungsarbeit in der Koalition, die demnächst ein Jahr alt wird? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 22. Februar 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Doris Helmberger-Fleckl, „Die Furche“, und Kaspar Fink, ORF.