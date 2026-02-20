  • 20.02.2026, 15:18:32
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Hergovich: Defizitregeln für Gesundheit und Wohnen ändern

Volle Unterstützung für Ludwig-Vorstoß

St. Pölten (OTS) - 

„Es kann nicht sein, dass sich unsere Republik irgendwann nur mehr Panzer leisten kann. So wichtig die Landesverteidigung ist, die einseitige Fokussierung nur auf Aufrüstung wird den großen Herausforderungen im Land nicht gerecht. Wir haben große Themen in den Bereichen Gesundheit und Wohnen. Bürgermeister Ludwig hat recht, dass es hier eine Änderung der Defizitregeln in Europa braucht“, sagt SPÖ NÖ-Vorsitzender Sven Hergovich und führt fort:

„Mieten, die durch die Decke gehen, und ein Gesundheitssystem, in dem es zunehmend um Kontakte und Privatversicherungen geht, sind inakzeptabel. Die soziale Sicherheit im Land ist genauso wichtig wie die militärische. Wir brauchen Investitionen in den Wohnbau und das Gesundheitssystem. Hier sind die europäischen Regeln derzeit eine schädliche Bremse“, sagt Hergovich:

„Im Gesundheitssystem plädiere ich zudem für ein Ende des Krankenkassen-Rabatts für Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdiener. Das Sekretariat zahlt heute prozentuell mehr vom Einkommen ins Gesundheitssystem als die Vorstandsetage. Das ist ungerecht und sollte geändert werden“, schließt Hergovich.

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