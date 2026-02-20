Landschaftsreinigung 2026 mit dem ORF Vorarlberg: Saubere Umwelt braucht dich!

Wien (OTS) -

Nicht nur die Frühlingszeit naht, sondern auch die Landschaftsreinigung: In den Vorarlberger Gemeinden wird auch dieses Jahr wieder ein starkes Zeichen gegen Littering gesetzt. Von 21. März bis 25. April 2026 werden zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer in allen Vorarlberger Gemeinden unterwegs sein, um achtlos weggeworfenen Abfall von Straßenrändern, Grünflächen und Gewässern zu entfernen. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz leisten die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger einen entscheidenden Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Alle 96 Vorarlberger Gemeinden und starke Partner

Die Landschaftsreinigung wird durch eine enge Partnerschaft zwischen dem Vorarlberger Gemeindeverband, dem Land Vorarlberg, dem ORF Vorarlberg, der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Loacker Recycling und heuer dem Poolbar Festival als ideeller Partner unterstützt. Bei der Organisation der Landschaftsreinigung nehmen die Vorarlberger Gemeinden eine zentrale Rolle ein: Sie stellen die Infrastruktur für die Sammelaktionen zur Verfügung, koordinieren die einzelnen Termine und Sammlungen (https://www.umweltv.at/Landschaftsreinigung und motivieren die Bevölkerung zum Mitmachen.

Dank an alle Sammlerinnen und Sammler

Beim Auftakt am 20. Februar beim Alten Hallenbad in Feldkirch war sich das beteiligte Projektteam einig: „In der kostbaren Freizeit und mit so viel Engagement tonnenweise Abfall einsammeln, ist nicht selbstverständlich. Das verdient größten Dank und Anerkennung.“ Bei der Pressekonferenz mit dabei waren die Vizepräsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbands und Rankweiler Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall, Umweltlandesrat Christian Gantner, ORF-Landesdirektor Markus Klement, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg Eduard Fischer, Wertstoffe-Bereichsleiter bei Loacker Recycling Reinhard Pierer sowie der Geschäftsführer des Poolbar Festivals Herwig Bauer.

Medienpartner ORF Vorarlberg

Der ORF Vorarlberg begleitet die diesjährige Landschaftsreinigung erneut als starker Medienpartner. „Durch umfangreiche multimediale Berichterstattung bietet der ORF Vorarlberg eine weitreichende Plattform für die Initiative und motiviert damit die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zum Engagement für die Umwelt. Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Samen für die Anzucht von Bio-Petersilie – ein symbolisches Geschenk, das für Nachhaltigkeit und Neuanfang steht“, betont ORF-Landesdirektor Markus Klement.