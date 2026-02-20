Universitätsklinikum St. Pölten: Ausbildungen geschafft!

St. Pölten (OTS) -

Vor Kurzem haben 19 Absolventinnen und Absolventen der Ausbildungen „Pflegefachassistenz“ und „Pflegeassistenz“ an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege St. Pölten ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen. Die Festrede und die feierliche Übergabe der Dekrete erfolgten durch Landesrat Anton Kasser. „Gut ausgebildete Pflegekräfte sind eine tragende Säule unseres Gesundheitssystems. Mit Ihrem Engagement, Ihrer Fachkompetenz und Ihrer Menschlichkeit leisten Sie einen unverzichtbaren Beitrag für die Versorgung der Menschen in Niederösterreich“, betonte er in seiner Ansprache.

Pflege braucht Fachwissen, Einfühlungsvermögen und einen wachen Blick für das Wesentliche. An der Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Pölten haben die Absolventinnen und Absolventen genau diese Kompetenzen erfolgreich vertieft – und damit einen wichtigen Meilenstein in ihrer beruflichen Laufbahn erreicht. Auch die Direktorin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Pölten, Marianne Tanzer, MA, wandte sich mit persönlichen Worten an die Absolventinnen und Absolventen und würdigte deren Einsatz, Ausdauer und fachliche Entwicklung während der Ausbildungszeit. Der Geschäftsführer der Gesundheit Region Mitte GmbH, DI Franz Laback, MBA, hob in seinen Ausführungen ebenfalls die hohe Qualität der Ausbildung am Standort St. Pölten hervor und unterstrich die Bedeutung qualifizierter Pflegekräfte für die regionale Gesundheitsversorgung.

Pflege ist sinnstiftend und nicht nur gesellschaftlich relevant, sondern bietet auch langfristige berufliche Perspektiven. Alle Informationen sowie offene Stellen sind auf der Website https://karriere.noe-lga.at zu finden.

Weitere Informationen bei DI (FH) Thomas Wallner MA, Öffentlichkeitsarbeit, Universitätsklinikum St. Pölten, Telefon +43 (0) 2742 9004 10030, E-Mail [email protected]