„Thema“: Erniedrigungen im Nobelhotel? Kochlehrlinge klagen an

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert „Thema“ am Montag, dem 23. Februar 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

Erniedrigungen im Nobelhotel? Kochlehrlinge klagen an

„Ich habe mich nicht mehr sicher gefühlt“, sagt eine junge Frau über ihre Erfahrungen als Lehrling in der Küche eines Tiroler Nobelhotels. Sie und zwölf weitere junge Menschen erheben schwere Vorwürfe gegen das als Top-Arbeitgeber gelistete Haus. In der Kritik stehen der langjährige Küchenchef und mehrere seiner Führungskräfte. Es soll zu sexuellen Belästigungen, rassistischen Beschimpfungen und systematischen Erniedrigungen gekommen sein. Die Arbeiterkammer Tirol bestätigt Interventionen. Der von der Rechercheplattform DOSSIER aufgedeckte Fall wirft die Frage auf: Wie konnte es in einem renommierten Vorzeigebetrieb zu derartigen Verhältnissen kommen? Pia Bichara und Markus Waibel berichten.

Auf Kosten der Tiere – illegaler Welpenhandel

„Ich habe ihr vertraut, schließlich ist sie Tierärztin, da gehe ich nicht davon aus, dass die Welpen krank sind“, sagt Alexandra. Die Ergotherapeutin hat ihren Kleinpudel Adoro aus der vermeintlich idyllischen Zucht der Tierärztin gekauft. Kurz darauf erkrankte der Welpe schwer. Gegen die Tierärztin wurde lange ermittelt. Der Vorwurf: Sie soll Welpen illegal gekauft und unter dem Vorwand, sie seien aus ihrer Zucht, teuer weiterverkauft haben. Bis zu 35 Hunde zählt die Polizei bei einer Kontrolle in einem alten Bauernhof. Savanka Schwarz berichtet.

Vier Jahre vertrieben – „Ich wollte zurück, aber jetzt nicht mehr“

„Ich hatte ein perfektes Leben mit Traumjob und eigener Wohnung.“ Das sagt Yeveniiha Demenko. Einen Tag nach Beginn des russischen Angriffskriegs ist sie mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Sohn aus der Ukraine geflüchtet. Jetzt leben sie im niederösterreichischen Würmla. Ihr Sohn Demyd spricht besser Deutsch als Ukrainisch. Ihre Mutter Olga war Lungenfachärztin, heute arbeitet sie als Reinigungskraft. Yeveniiha Demenko war Animationsgrafikerin, heute ist sie stolz auf ihren Job an der Supermarktkassa. Die 25-jährige Myroslava Kovalenko arbeitet in zwei Jobs und macht ihr Deutschzertifikat, um weiterstudieren zu können. Sie erkennt ihr alte Heimat nicht wieder. Eine Reportage von Andrea Poschmaier und Matteo Glaser.

Der Senner als Millionär

„Ich will einen lebendigen Käse machen, der sich weiterentwickelt und reifen kann, wie wir.“ So beschreibt Anton Sutterlüty seine Leidenschaft für das Käsemachen. Als er 2001 bei der Millionenshow als erster Kandidat 10 Millionen Schilling gewinnt, investiert er sein Geld nicht in Luxus, sondern ins Käsemachen. „Ich will nichts besitzen. Besitz macht mich unfrei“, sagt er. Der ehemalige Kunstvermittler pachtet eine Alm in seiner Heimat Vorarlberg und macht dort seither Käse nach der Tradition seiner Vorfahren. Susanne Kainberger hat den einstigen Schilling-Millionär auf der Alm im Bregenzerwald besucht.