  • 20.02.2026, 13:19:02
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  • OTS0101

Schnee-Einsätze: über 13.000 Feuerwehrmitglieder österreichweit gefordert

Feuerwehren in sieben Bundesländern kämpfen gegen Schneemassen.

Wien (OTS) - 

Seit den Nachtstunden sind die Feuerwehren in sieben Bundesländern gefordert: Mehr als 1.300 Feuerwehren von insgesamt rund 4.800 Feuerwehren sind mit über 13.000 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz. Nur Kärnten und Vorarlberg blieben verschont.

Aufgrund des schweren und nassen Schnees kam bzw. kommt es vordergründig zu umgeknickten Bäumen, die Straßen blockieren. PKWs und LKWs bleiben aufgrund des anhaltenden Schneefalls hängen, zahlreiche Unfälle sind die Folge. Auch die Stromversorgung ist in manchen Regionen eingeschränkt bzw. unterbrochen.

Hunderte Notrufe werden in den jeweiligen Zentralen angenommen, die Aufarbeitung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

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Österreichischer Bundesfeuerwehrverband
Andreas Rieger, MA
Telefon: +4366488279831
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bundesfeuerwehrverband.at

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