  • 20.02.2026, 12:57:32
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Schreiben als wesentliches Werkzeug in Zeiten des Umbruchs

Der Berufsverband Österreichischer Schreibpädagog:innen BÖS fördert mit seinem Schreiblehrgang den Umgang mit Sprache in volatilen Zeiten. Beginn ist am 20. März 2026.

Wien (OTS) - 

"Schreibpädagogik ist dem Schreiben, wie man es in der Schule lehrt/lernt, diametral entgegengesetzt. Es geht nicht um das Wörter- und Fehlerzählen, nicht um Effizienz oder Output. Schreibpädagogik bedeutet vielmehr kreatives Schreiben, ein lustvolles, zielloses Schreiben", sagt Erika Kronabitter, Co-Leiterin des Lehrgangs.

Die BÖS-Ausbildung richtet sich an alle, die ihre Beziehung zum Schreiben verbessern, aber auch die Zeiten des Umbruchs verarbeiten möchten. Schließlich ist Schreiben ein kreatives Rendezvous mit sich selbst. Deshalb ist auch das erklärte Ziel des Lehrgangs, literarische, kommunikative und didaktische Kompetenz weiter zu entwickeln. Darüber hinaus fördert er auch die Fähigkeit, andere Menschen in ihrem schöpferischen Prozess zu begleiten. Frei nach dem Motto: BÖS ist gut.

Der Lehrgang “Schreibpädagogik” startet wieder am 20. März 2026. Er besteht in der Basisvariante aus sieben Modulen und zehn, frei wählbaren Schreibworkshops. Das Gesamtpaket beinhaltet zusätzlich zwei Labore.

Am 26. Februar 2026 findet dazu ein ONLINE-Informationsabend statt. Anmeldungen an [email protected]

Details über das Angebot finden Sie unter www.bös.at

Weitere Informationen

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Telefon: +43 670 65 77 702
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.xn--bs-fka.at/

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