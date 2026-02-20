BM Tanner und LH Wallner: Neuer Militärkommandant für Vorarlberg

Wien (OTS) -

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bestellt im Einvernehmen mit Landeshauptmann Markus Wallner Oberst Georg Dialer zum neuen Militärkommandanten von Vorarlberg. Damit wurde eine wichtige personelle Entscheidung für die Sicherheitsstruktur im westlichsten Bundesland getroffen. Oberst Dialer war zuletzt Verteidigungsattaché in der Ukraine und wird ab September auf Brigadier Gunther Hessel folgen, der als Attachée in die Schweiz wechselt. Mit seiner umfassenden Führungs- und Einsatzerfahrung bringt Dialer beste Voraussetzungen für die neue Funktion als Militärkommandant mit.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Mit Georg Dialer übernimmt ein erfahrener Offizier des Österreichischen Bundesheeres die Funktion des Militärkommandanten für Vorarlberg. Gleichzeitig will ich mich bei Brigadier Hessel für seine langjährigen herausragenden Beiträge und erfolgreiche Führungstätigkeit bedanken. Ich wünsche beiden viel Glück in Ihren neuen Funktionen.“

Landeshauptmann Markus Wallner: „Ich wünsche Oberst Georg Dialer viel Erfolg für seine neue, sehr verantwortungsvolle Aufgabe und freue mich auf eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne der Sicherheit unseres Landes. Mit ihm übernimmt ein international erfahrener Offizier mit großer fachlicher Kompetenz die Verantwortung über das Militärkommando Vorarlberg. Mein besonderer Dank gilt Brigadier Gunther Hessel für sein enormes Engagement und seinen umsichtigen Einsatz in den vergangenen Jahren. Unter seiner Führung war das Militärkommando Vorarlberg ein äußerst verlässlicher Partner. Dafür gebührt ihm großer Dank.“

Oberst Georg Dialer wurde 1969 in Wiener Neustadt geboren und steht seit 1987 im Dienst des Bundesheeres. Nach seiner Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie absolvierte Oberst Dialer einen wesentlichen Teil seiner weiterführenden militärischen Ausbildung in Frankreich: Neben der französischen Heereskriegsschule besuchte er unter anderem den französischen Kommandokurs, die Stabsschule in Compiègne sowie den Dschungelkampfkurs der Fremdenlegion in Französisch-Guayana. 1998 ist er als Leutnant zum Jagdkommando ausgemustert, wo er bereits zuvor als Unteroffizier eingesetzt war. In dieser Eliteeinheit bekleidete er zahlreiche Funktionen, darunter Gruppen-, Zugs- und Kompaniekommandant, Lehroffizier für Kampfschwimmer sowie Stabsoffizier. Internationale Erfahrung sammelte Oberst Dialer bei Auslandseinsätzen am Balkan, in Afghanistan und in Zentralafrika. Neben seiner militärischen Laufbahn verfügt er über Qualifikationen als Kampfschwimmer, Fallschirmspringer und Bergführergehilfe. Oberst Georg Dialer ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Brigadier Gunther Hessel war seit Jänner 2020 Militärkommandant von Vorarlberg. Zuvor war der gebürtige Salzburger unter anderem Verbindungsoffizier bei der deutschen Bundeswehr in Potsdam und Stabsoffizier in Brüssel. Im Juni 2026 wird er Verteidigungsattaché in Bern. Aufgaben eines Verteidigungsattachés sind etwa die Verbesserung der bilateralen Zusammenarbeit oder die Kooperation zwischen Heimatstaat und Gaststaat bei Katastrophen und Kriseneinsätzen.

Das Militärkommando Vorarlberg ist das Bindeglied des Bundesheeres zur Bevölkerung, zu den zivilen Behörden und auch zu den anderen Einsatzorganisationen im Bundesland. Bei Assistenzeinsätzen koordiniert das Militärkommando die Hilfe des Militärs.