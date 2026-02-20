Olympia 26 im ORF: Bis zu 401.000 sahen Bronze für Kombinierer-Team

Wien (OTS) -

Bis zu 401.000 und im Schnitt 354.000 bei 36 Prozent Marktanteil waren gestern, am 19. Februar 2026, via ORF 1 live beim entscheidenden Langlauf des Teambewerbs der Nordischen Kombinierer dabei, in den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre waren es 39 bzw. 50 Prozent Marktanteil. Die Premiere von Ski-Bergsteigen als Olympische Disziplin ließen sich im Schnitt 308.000 Fans nicht entgehen, dabei wurden Marktanteile von 31 und in den jungen Zielgruppen 34 bzw. 51 Prozent erreicht.

Olympia im ORF: Schlussfeier in Verona

Es waren aus heimischer Sicht sehr erfolgreiche Olympische Winterspiele, die am Sonntag, dem 22. Februar, zu Ende gehen. Traditionellerweise endet ein solcher Großevent mit einer spektakulären Schlusszeremonie und 2026 ist Verona Schauplatz. Oliver Polzer kommentiert ab 20.15 Uhr live in ORF 1. Dem Schauplatz entsprechend wird es auch eine Hommage an die Oper und die Künste an sich geben. Zu den Höhepunkten zählen dabei auch die Parade der Olympia-Delegationen und die Fackelübergabe an die Ausrichter der kommenden Winterspiele.

Wieder starke Streaming-Nutzung

Auch am Donnerstag, dem 19. Februar, wurden die ORF-Video-Streams von den Olympischen Winterspielen gut genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Videos-on-Demand von den ORF-Übertragungen und -Sendungen des gestrigen Tages bisher insgesamt 282.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 987.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von rund 10 Millionen Minuten.