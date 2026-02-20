Gute Vorsätze im neuen Jahr: Gardena-Umfrage zeigt Garten als Raum für Bewegung und bewusste Ernährung

Linz (OTS) -

Wie lassen sich gute Vorsätze rund um Bewegung und einen gesünderen Lebensstil auch nach dem „Blue Monday“ dauerhaft umsetzen? Und welche Rolle spielt dabei der eigene Garten? Eine aktuelle Gardena-Umfrage in der jungen österreichischen Bevölkerung belegt: Das eigene Grün ist weit mehr als ein Ort der Erholung – es wird zum Raum für Bewegung, Selbstverwirklichung und bewusste Selbstversorgung.

Die diesjährige Neujahrsmessung von IMAS zeigt, dass sich in etwa ein Drittel der Menschen in Österreich gute Vorsätze für 2026 genommen hat. Thematisch drehen sich diese Pläne vor allem um mehr Sport (42 %), einen bewussteren Lebensstil (35 %) sowie eine gesunde Ernährung (34 %).* „Darüber hinaus interessierte Gardena, welchen Stellenwert das eigene Grün – sei es Garten, Terrasse oder Balkon – bei der Erfüllung dieser Neujahrsvorsätze einnimmt. Aus diesem Grund wurde gleich zu Beginn des neuen Jahres eine Umfrage durchgeführt, bei der diesmal bewusst der Fokus auf eine jüngere Zielgruppe gelegt wurde“, so Eva Weigl, Marketingverantwortliche Gardena Österreich, über das Design der Online-Umfrage, bei der 1.000 Österreicher:innen im Alter von 19 bis 49 Jahren im Zeitraum von 02. Jänner bis 16. Jänner 2026 im Auftrag von Gardena vom Marktforschungsinstitut IMAS befragt wurden.

Mehr als die Hälfte besitzt eigenes Grün

Der Garten hat für viele Österreicher:innen eine zentrale Bedeutung. So besitzen 54 % der Österreicher:innen im Alter von 19 bis 49 Jahren einen eigenen Garten, Schrebergarten oder Vorgarten. Knapp die Hälfte verfügt über einen Balkon (47 %) und etwa ein Drittel über eine Terrasse bzw. Dachterrasse (38 %). Doch nimmt der Garten auch in Sachen Bewegung, Fitness und Ernährung eine entscheidende Rolle ein?

Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten – schmeckt gut, tut gut und hilft dem Geldbörserl

Zwei von drei Österreicher:innen (67 %) sagen, dass ihnen eine gesunde und nachhaltige Ernährung wichtig bis sehr wichtig sei – eine Einschätzung, die sich über alle soziodemografischen Gruppen hinwegzieht, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Bildung. Für rund ein Drittel der Bevölkerung (32 %) spielen Garten, Terrasse und Balkon dabei eine zentrale Rolle. Die Gründe dafür sind vielfältig: Mehr als die Hälfte ist voll und ganz davon überzeugt, dass eigenes Gemüse und Obst besonders gut schmecken (54 %). 42 % sagen auch, dass selbstangebaute Lebensmittel stolz und zufrieden machen und somit das Selbstwertgefühl steigern. Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit der Teuerung für den Selbstanbau spricht, ist die Möglichkeit, Kosten und laufende Ausgaben zu reduzieren (26 %). Bei Gartenbesitzer:innen sind die jeweiligen Werte noch stärker ausgeprägt.

„Damit der Anbau, die Pflege sowie die Ernte von Obst und Gemüse auch wirklich gelingen, hat Gardena als Partner für Gartenneulinge sowie Gartenprofis die richtigen Produkte an der Hand“, so Weigl weiter. Für eine präzise Wasserversorgung direkt an den Wurzeln – und somit für gesündere Pflanzen und eine bessere Ernte – sorgt das Gardena Micro-Drip-System. Das automatisierte Bewässerungssystem eignet sich perfekt für Hochbeete, Topfpflanzen, Blumen- und Gemüsebeete. Dank der patentierten Quick & Easy Verbindung und der ausgeklügelten Verlegerohr-Technologie lässt sie sich einfach und schnell installieren und auf Wunsch über die Gardena smart App bedienen. Kommt es dann zur langersehnten Ernte, sind die Gardena Erntehelfer zur Stelle. Zum Sortiment zählen unter anderem der Gardena Rollsammler zum mühelosen Aufsammeln von Fallobst, der Gardena Beerensammler, mit dem Beeren und Steinfrüchte bequem eingesammelt werden können sowie der Gardena Asthaken zum leichten Bewegen von Ästen, um Obst aus dem Baum zu schütteln.

Training zwischen Beet und Rasen: Der Garten als zentraler Bewegungsraum

Die Studie von Gardena zeigt erstmals, dass der Garten nicht nur als Kommunikations- und Erholungsraum wahrgenommen wird, sondern zunehmend auch als Ort für Bewegung und körperliche Aktivität. Knapp die Hälfte der Österreicher:innen (48 %) betreibt mehrmals die Woche Sport und nur 17 % geben an, sich selten oder nie sportlich zu betätigen. Auch die heimischen Gartenbesitzer:innen zeigen sich sportlich und knapp jede bzw. jeder Dritte, die oder der regelmäßig Sport ausübt, (29 %) hält den eigenen Garten zur Sportausübung für wichtig. Zu den Aktivitäten im Grünen zählen unter anderem Krafttraining (22 %) sowie Garten- bzw. Terrassen- bzw. Balkon-Workouts (21 %). 23 % sagen auch, dass Sport im eigenen Grün besonders motivierend sei – vermutlich auch, da längere Anfahrtswege oder zusätzlicher organisatorischer Aufwand entfallen.

Gartenarbeit: Das unterschätzte Workout

Für 24 % zählt auch die Gartenarbeit zur täglichen Bewegung. „In unserem Sortiment haben wir viele Produkte, die die Gartenarbeit erleichtern – etwa automatische Bewässerungssysteme oder Rasenmähroboter. Gleichzeitig bieten wir aber auch Lösungen für alle, die Gartenarbeit bewusst als körperliche Aktivität nutzen möchten“, so Weigl. So sorgen die Spindelmäher von Gardena nicht nur für einen besonders präzisen Rasenschnitt – vergleichbar mit dem einer Schere – sondern auch für körperliche Aktivität. Der manuelle Antrieb trainiert den Körper, während der Schnitt leise und vollkommen umweltfreundlich ohne Strom erfolgt. Auch weitere klassische Handgeräte bringen Bewegung in den Gartenalltag: Die Gardena Rasenrakel erleichtert das gleichmäßige Verteilen von Erde oder Sand auf größeren Flächen. Die Gardena Unkrautstecher ermöglichen ein rückenschonendes Arbeiten aus der aufrechten Position, während Gardena Heckenscheren beim präzisen Formschnitt Kraft, Koordination und Ausdauer fordern.

Gemeinsam im Garten wachsen – mit Gardena

Der Garten ist längst mehr als ein Ort der Erholung: Er wird zum Raum für Bewegung, Selbstverwirklichung und bewusste Selbstversorgung – und damit auch für einen achtsamen Umgang mit Ernährung und Lebensstil. Gerade bei der Erfüllung von Neujahrsvorsätzen und weit über den Jahresbeginn hinaus findet sich hier der ideale Rahmen, um neue, gesunde Gewohnheiten nachhaltig in den Alltag zu integrieren. Gardena begleitet alle, die ihre eigene grüne Oase lieben, dabei mit durchdachten Lösungen und hochwertigen Werkzeugen, die es ermöglichen, in all diesen Bereichen zu wachsen und den Garten als ganzheitlichen Lebensraum aktiv zu gestalten.

*IMAS-Neujahrsmessung, 5. – 26. November 2025, Sample: n=1.022 Personen, statistisch repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, Quotaauswahl, face-to-face, Mehr-Themen-Umfrage, IMAS International Eigenstudie