„Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ – das sind die Votingnummern

Wien (OTS) -

Es sind nur noch wenige Stunden bis zum großen Auftritt bei „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“, dem nationalen ESC-Vorentscheid – und damit auch nur noch wenige Stunden, bis klar ist, wer Österreich beim 70. Eurovision Song Contest in Wien vertreten wird. Was schon jetzt feststeht, sind die Votingnummern, unter denen das Publikum heute, am Freitag, dem 20. Februar 2026, abstimmen kann. „Die Show“ startet um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON. Mit „Das Voting“ wird es um 22.55 Uhr besonders spannend, bevor um 23.20 Uhr „Die Party“ beginnt.



Die Votingnummern der Top 12:



Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten-Act gevotet werden:



01: Anna-Sophie, 25 Jahre, Steiermark – „Superhuman“ (Pop, Englisch)



02: Sidrit Vokshi, 35 Jahre, Wien – „Wenn ich rauche“ (Pop-Ballade, Deutsch)



03: Kayla Krystin, 31 Jahre, Tirol – „I brenn“ (Austro-Pop)



04: Reverend Stomp (vier Musiker), Wien – „Mescalero Ranger“ (Pop, Englisch)



05: Bamlak Werner, 24 Jahre, Kärnten – „We are not just one thing“ (Ethno-Pop, Englisch/Deutsch)



06: Philip Piller, 30 Jahre, Salzburg – „Das Leben ist Kunst“ (Pop, Deutsch)



07: Nikotin, Wien – „Unsterblich“ (Pop, Deutsch)



08: David Kurt, 26 Jahre, Wien – „pockets full of snow“ (Pop-Ballade, Englisch)



09: Julia Steen, 23 Jahre, Kärnten – „Julia“ (Deutsch-Pop)



10: Frevd (fünf Musiker), Wien – „Riddle“ (Rock, Englisch)



11: Lena Schaur, 22 Jahre, Tirol – „Painted Reality“ (Pop-Ballade, Englisch)



12: Cosmó, 19 Jahre, Burgenland – „TANZSCHEIN“ (Pop, Deutsch)



Alle zwölf Songs, die bei „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ an den Start gehen, sind über songcontest.ORF.at und www.mein.orf.at/vienna-calling abrufbar.



„Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ auf YouTube und ORF ON



Für das internationale Publikum wird ein Live-Stream der Sendung „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ am offiziellen Eurovision-YouTube-Channel (@EurovisionSongContest) zu sehen sein und in Englisch kommentiert. Diese Version ist für das österreichische Publikum auf ORF ON verfügbar.