LR Rosenkranz: NÖ Tierschutzhotline ist Erfolgsprojekt

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Tierschutzhotline hat sich auch im Jahr 2025 erneut als zentrales Instrument im heimischen Tierschutz bewährt. Mit insgesamt 5.564 Anrufen zeigt sich deutlich, dass das im Oktober 2020 eingeführte Serviceangebot von der Bevölkerung stark angenommen wird. „Die Zahlen belegen klar: Die NÖ Tierschutzhotline ist ein Erfolgsprojekt. Sie bietet rasche Orientierung und Erstinformation und sorgt dafür, dass dort geholfen wird, wo Tiere tatsächlich Hilfe brauchen“, betont Landesrat Susanne Rosenkranz.

Den mit Abstand größten Anteil machten Meldungen zu Wildtieren aus: 3.811 Anrufe betrafen Wildtiere, während Haus- und Heimtiere mit 1.475 Anrufen deutlich dahinterlagen. Nutztiere spielten mit 243 Anrufen nur eine untergeordnete Rolle.

„Viele Menschen sind verunsichert, wenn sie Wildtiere sehen – etwa einen verletzten Jungvogel oder einen Igel im Garten. Genau hier setzt die Hotline an: Sie beruhigt, klärt auf und verhindert unnötige Eingriffe in den natürlichen Kreislauf“, so Rosenkranz. Nicht jeder Anruf bedeute automatisch Tierleid; vielmehr handle es sich oft um normale Naturbeobachtungen.

Regional entfielen die meisten Anrufe auf das Mostviertel und das Industrieviertel; auf Bezirksebene lag St. Pölten-Land erneut an der Spitze. Die saisonale Auswertung zeigt einen klaren Sommer-Peak in den Monaten Juni und Juli, vor allem durch Jungtiere und vermehrte Wildtierbeobachtungen.

In 1.486 Fällen war eine Weiterleitung an Polizei oder Jägerschaft notwendig, in 440 Fällen an Amtstierärzte. „Die Zusammenarbeit mit Jägerschaft, Polizei und Tierärzten läuft sehr gut. Das zeigt, dass die NÖ Tierschutzhotline richtig filtert und gezielt jene Stellen einbindet, die bei echten Problemfällen gebraucht werden. Sie ist ein Service, der zu hundert Prozent vom Land Niederösterreich getragen wird und rund um die Uhr erreichbar ist. Darauf bin ich stolz“, hält Rosenkranz fest. Betrieben wird die Hotline vom Verein „Tiernotruf Österreich“, der mit großer Fachkompetenz und Engagement arbeitet.

Abschließend stellt Rosenkranz klar: „Unser Zugang entwickelt sich konsequent weiter: Tierschutz dort, wo Tiere leiden – bei Misshandlung, Vernachlässigung und groben Missständen. Die Hotline ist dabei ein wichtiges Werkzeug, aber kein Ersatz für Hausverstand und Eigenverantwortung.“