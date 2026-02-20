Wiener Neustadt wird neuer Partner des naBe-Aktionsplans

Wien (OTS) -

Am 11. Februar 2026 hat Wiener Neustadt eine strategische Partnerschaft mit dem Bund im Bereich der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung geschlossen. Als vierte Stadt Österreichs, nach Linz, Villach und Graz, bekennt sich Wiener Neustadt, ökologische Kriterien noch stärker ihr Beschaffungswesen zu integrieren. Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der naBe-Plattform der Bundesbeschaffung GmbH (BBG).



Bundesminister Norbert Totschnig betont: „Mit der naBe-Partnerschaft übernimmt Wiener Neustadt eine Vorbildrolle im Umwelt- und Klimaschutz. Nachhaltige Beschaffung wirkt besonders dann, wenn Bund, Länder und Gemeinden eng zusammenarbeiten. Ich freue mich, dass Wiener Neustadt diesen Weg aktiv mitgestaltet.“



Geplant ist unter anderem die Bestellung einer oder eines naBe-Beauftragten, der die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in der Stadtverwaltung koordiniert. Zudem sind Kooperationen in den Bereichen Monitoring, Weiterbildung, Wissensaustausch sowie bei der Weiterentwicklung der naBe-Kriterien vorgesehen.



Städte sind wichtiger Partner

Länder, Städte und Gemeinden verantworten mehr als 30 Prozent der öffentlichen Beschaffung und sind damit wichtiger Partner im naBe-Netzwerk. Wiener Neustadt setzt bereits jetzt zahlreiche Maßnahmen, wie die Elektrifizierung des städtischen Fuhrparks vorbildlich um.



Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger und die beiden zuständigen Stadträte LAbg. Franz Dinhobl und Norbert Horvath: „Die Partnerschaft mit dem Bundesministerium ist ein ganz wesentlicher Teil auf unserem Weg hin zu einer nachhaltigen Beschaffung in der Stadtverwaltung, den wir seit einigen Jahren konsequent verfolgen. Mehr als die Hälfte unserer Beschaffungsgruppen entsprechen bereits den Kriterien. Mit der offiziellen Unterzeichnung erhalten wir nun die beste Unterstützung für die weiteren Umsetzungen.“



Der Gemeinderat hatte die Partnerschaft bereits im September 2025 beschlossen, die feierliche Unterzeichnung erfolgte nun durch Bürgermeister Schneeberger und Bundesminister Totschnig.



Ziele der naBe-Partnerschaft: