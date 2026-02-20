  • 20.02.2026, 10:00:04
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AVISO: „pro Konsument“: AK NÖ und Land NÖ verlängern Zusammenarbeit

Pressekonferenz mit LR Susanne Rosenkranz, AK NÖ Präs. Markus Wieser und AK NÖ Dir. Bettina Heise

St. Pölten (OTS) - 

Der Verein „pro Konsument“ unterstützt alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die Beratung und Hilfe in Konsumentenschutzfragen haben. Die Kooperation zwischen Arbeiterkammer Niederösterreich und Land Niederösterreich besteht seit einem Vierteljahrhundert. Nun ziehen Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser sowie AK Niederösterreich-Direktorin Mag. Bettina Heise, Obfrau von „pro Konsument“, Bilanz über das vergangene Jahr. Die erfolgreiche Zusammenarbeit wird im Zuge dessen um ein weiteres Jahr verlängert.

Pressekonferenz “pro Konsument”:

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Mag. Susanne Rosenkranz, Landesrat für Konsumentenschutz
  • Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender
  • Mag. Bettina Heise, AK Niederösterreich-Direktorin und Obfrau des Vereins „pro Konsument“

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihres Mediums begrüßen zu dürfen.

Pressekonferenz „pro Konsument“

Datum: 25.02.2026, 10:00 Uhr

Ort: Pressezimmer 1.01
Landhausplatz 1, Haus 1a
3109 St. Pölten

Rückfragen & Kontakt

Christoph Bathelt
Pressereferent
Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz
Landhausplatz 1 | Haus 2
3109 St. Pölten
Mobil: +43 676 812 13797
E-Mail: [email protected]
Web: www.noe.gv.at

http://www.noe.gv.at/datenschutz

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