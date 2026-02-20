exvomo präsentiert E-Commerce Veranstaltungsprogramm 2026

Wien (OTS) -

Die österreichische E-Commerce-Plattform exvomo startet 2026 mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm aus Konferenz, Events und Workshops. Im Fokus stehen Networking auf Augenhöhe, praxisnaher Wissenstransfer sowie der Austausch über Erfolge und Herausforderungen im digitalen Handel.

Höhepunkt des Jahres ist die jährliche Konferenz EXVOMO 2026, die am 7. Oktober 2026 in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien stattfindet. Erwartet werden rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 12 Speaker:innen sowie Vorträge und Diskussionen auf zwei Bühnen.

Über das Jahr verteilt veranstaltet exvomo zudem mehrere E-Commerce Inspiration Nights in Wien, Graz, Linz, Salzburg und dieses Jahr neu: Klagenfurt. Die Abendformate kombinieren kurze Fachimpulse mit Networking und richten sich an Handelsunternehmen, Agenturen und Dienstleister im Onlinehandel.

Neu im Programm sind zwei E-Commerce-Workshops im Juni 2026 wie auch ein Halbtag Anfang Juli, der sich ausschließlich um den B2B E-Commerce drehen soll.