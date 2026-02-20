Action Produktsicherheitsrückruf: Stretch Squad dehnbare Figuren

Wien (OTS) -

Produktname und Marke: Stretch Squad dehnbare Figur 1 Stück | Stretch Squad Figuren 4 Stück

Stretch Squad dehnbare Figur 1 Stück | Stretch Squad Figuren 4 Stück Action-Artikelnummer: 3209338, 3202066

Verkaufszeitraum: 22. April 2024 – 13. Februar 2027

22. April 2024 – 13. Februar 2027 EAN-Code· Hersteller-Code: 5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885

Die Stretch Squad Figuren im 4er-Set werden zurückgerufen, da festgestellt wurde, dass die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten kann. Wenn das Produkt beschädigt wird und die Füllung austritt, kann dies ein Gesundheitsrisiko darstellen. Action ruft auch die einzelnen Stretch Squad Figuren zurück, da diese ebenfalls Asbest enthalten könnten; dieser Artikel wird aktuell noch untersucht.

Falls Personen im Besitz der oben beschriebenen Artikel sind, ist die Nutzung umgehend einzustellen. Wir bitten darum, das Produkt bzw. die Produkte in eine beliebige Action-Filiale in der Nähe zurückzubringen. Beide Artikel wurden zwischen dem 22. April 2024 und dem 13. Februar 2026 verkauft. Kund:innen erhalten eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises. Ein Kaufbeleg ist für die Rückgabe nicht erforderlich.