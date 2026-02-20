Einladung Medientermin: Gemeinsam gegen Lungenentzündung. Laufaktion mit Profi-Sportler:innen setzt Zeichen für Pneumokokken-Schutz

Wien (OTS) -

Wir laden Sie herzlich ein, am 26. Februar 2026 an unserer Lauf-Aktion teilzunehmen. Gemeinsam möchten wir auf die Risiken einer Pneumokokken-Erkrankung – wie etwa schwere Lungenentzündungen – aufmerksam machen und über wichtige Präventionsmaßnahmen informieren, zum Beispiel die Pneumokokken-Impfung, die jetzt für alle Personen ab 60 Jahren sowie für Risikopatient:innen ab 18 Jahren kostenfrei verfügbar ist.

Datum: 26. Februar 2026

Zeit: 12:00 Uhr

Ort: Herbert-von-Karajan-Platz, Opernpassage, 1010 Wien

Programm

12:00 Uhr – Start der Lauf-Aktion: Treten Sie gegen die österreichischen Masters-Läufer:innen Andreas Berger und Karmella Michlfeit im Sprint an.

Andreas Berger (64) ist ein österreichischer Leichtathlet und ehemaliger Olympiastarter. In der Masters-Kategorie (M60) hält er aktuell die österreichischen Rekorde über 60, 100 und 200 Meter!

ist ein österreichischer Leichtathlet und ehemaliger Olympiastarter. In der Masters-Kategorie (M60) hält er aktuell die österreichischen Rekorde über 60, 100 und 200 Meter! Karmella Michlfeit (77) begann mit 62 Jahren ihre Sprintkarriere. Sie ist Europameisterin über 60, 200 und 400m und Vizeweltmeisterin über 100 und 200m.

Moderation: Andy Marek (63) – Moderator, Stadionsprecher (Ö-Nationalteam, früher SK Rapid)

Ebenso werden Peter McDonald, Vorsitzender der ÖGK (Österreichische Gesundheitskassa) und Präsident der Sportunion Österreich sowie Dr. Elisabeth Pittermann, Gesundheitssprecherin des Pensionistenverbandes, vor Ort anwesend sein.

Ab 12:00 Uhr: Mag. Clara Schüßler, Pharmazeutin und Apothekerin, steht für Fragen und Antworten rund um das Thema Pneumokokken zur Verfügung.

Hintergrund

Pneumokokken können schwere Krankheiten wie Lungenentzündung und Hirnhautentzündung hervorrufen. Besonders gefährdet sind alle Menschen ab 60 Jahren und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, Herz- oder Lungenerkrankungen. Für alle ab 60 Jahren und für Risikogruppen ab 18 Jahren wird daher eine kostenlose Impfung empfohlen, die vor schweren Krankheitsverläufen schützen kann.

Nutzen Sie die Gelegenheit, spannende Persönlichkeiten zu kennenzulernen und wichtige Informationen zur Prävention von Pneumokokken-Erkrankungen aus erster Hand zu erhalten.

AT-NON-03417, 02/2026

Laufaktion mit Profi-Sportler:innen: Gemeinsam gegen Lungenentzündung.

Einladung Medientermin: Gemeinsam gegen Lungenentzündung. Laufaktion mit Profi-Sportler:innen setzt Zeichen für Pneumokokken-Schutz

Datum: 26.02.2026, 12:00 Uhr

Art: Sport-Veranstaltung

Ort: Herbert-von-Karajan-Platz, Opernpassage



1010 Wien