- 20.02.2026, 08:00:03
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- OTS0005
Reminder: PK "Folgen der EU-Deregulierungswelle" am 23.2. um 9.30 Uhr
“Kettensäge stoppen”: Neue zivilgesellschaftliche Allianz warnt vor Abbau von Schutzregeln
Hinter dem Schlagwort ‚Bürokratieabbau‘ verbergen sich aktuelle EU-Pläne, die Schutzregeln für Umwelt, Datenschutz und Verbraucher:innen schwächen werden. Gegen diese Kettensäge der EU-Kommission wehrt sich die neu gegründete Plattform "Kettensäge stoppen". Mitglieder sind u.a. der ÖGB, die Arbeiterkammer, GLOBAL 2000, epicenter.works, NeSoVe und Attac.
Hybrid-Pressekonferenz
Montag, 23. Februar um 9.30 Uhr, Blumenfabrik, Neustiftgasse 36, 1070 Wien
Wer drängt heimlich auf mehr Gift im Essen, weniger Rechte für Arbeitnehmer:innen, schwächere Rüstungskontrollen und Datenlücken für US-Internetgiganten?
Ihre Fragen beantworten:
- Alexandra Strickner, Geschäftsführerin GLOBAL 2000
- Helene Schuberth, Bundesgeschäftsführerin ÖGB
- Lena Gerdes, Geschäftsführerin Attac Österreich
- Thomas Lohninger, Geschäftsführer epicenter.works
- Tina Rosenberger, Geschäftsführerin NeSoVe
- Olivier Hoedeman, Corporate Europe Observatory, Brüssel
Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected]
https://us02web.zoom.us/j/82726642010?pwd=XstM5YD6sbKqKPVNdztOBt0DZx0sZr.1
Rückfragen & Kontakt
Marcel Ludwig
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 20
[email protected]
Christoph Gerhardt
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 26
[email protected]
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