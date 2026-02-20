ÖAMTC: Zahlreiche Autobahnsperren wegen winterlicher Bedingungen

Wien (OTS) -

Wie prognostiziert, haben sich die Niederschläge in der Nacht auf Freitag ausgebreitet. Auf den schneeglatten Fahrbahnen sind nach Informationen des ÖAMTC auf vielen Abschnitten Schwerfahrzeuge hängen geblieben und blockierten die Fahrbahn. Dazu erschwerten Unfälle ein Vorankommen. Von Kärnten bis nach Niederösterreich waren etliche Verbindungen nicht befahrbar.

Die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen appellieren nicht notwendige Fahrten auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

In Niederösterreich ist die A21 (Wiener Außenring Autobahn) seit 2.30 Uhr in beiden Richtungen auf gesamter Länge gesperrt. Voraussichtlich kann die Sperre laut ÖAMTC erst am späteren Nachmittag aufgehoben werden. Ausweichen ist nur großräumig möglich.

Auf der A1 (West Autobahn) waren zwischen Loosdorf und dem Knoten Steinhäusl mehrere Lkw liegen geblieben, es war abschnittsweise nur ein Fahrstreifen befahrbar. Staus waren die Folge.

Auch auf der S6 (Semmering Schnellstraße) kam es nach Angaben des Clubs wegen hängen gebliebener Lkw zu Problemen: In Richtung Bruck an der Mur ab Gloggnitz, hier war zudem Kettenpflicht für alle Fahrzeuge vorgeschrieben. In der Gegenrichtung behinderten Lkw zwischen Kindberg West und Krieglach den Verkehr.

In der Steiermark war die A2 (Süd Autobahn) Richtung Wien zwischen Pinkafeld und Zöbern nicht befahrbar, in Richtung Italien wurde die A2 zwischen Mooskirchen und Steinberg wegen eines Unfalls nach dem Assingbergtunnel gesperrt, berichtete der ÖAMTC. Jenseits der Pack war die Richtungsfahrbahn Italien zwischen St. Andrä und Griffen nach einem Unfall blockiert.

Die A9 (Pyhrn Autobahn) war wegen hängen gebliebener Lkw zwischen dem Konten St. Michael und dem Gleinalmtunnel gesperrt, ausweichen war laut Club nur großräumig über Bruck an der Mur und die S35 möglich. In Richtung Linz war die Verbindung bei Leibnitz wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall blockiert.



Informationen zur aktuellen Verkehrslage unter https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs www.oeamtc.at/apps .





(Fortsetzung mögl.)

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