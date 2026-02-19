  • 19.02.2026, 14:47:02
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  • OTS0114

Aviso: PK „Weiterentwicklung waldbasierter Bioökonomie “ mit Bundesminister Totschnig, Kommissarin Roswall & stv. Generaldirektorin Nodada

Wien (OTS) - 

Im Rahmen des in Wien stattfindenden Global Summit „Advancing Sustainable Forest-based Bioeconomy Approaches“ präsentieren Bundesminister Norbert Totschnig, EU-Kommissarin Jessika Roswall und die stellvertretende Generaldirektorin Pumeza Nodada bei einer Pressekonferenz aktuelle Weiterentwicklungen im Bereich der waldbasierten Bioökonomie.

Zum Global Summit: Der Global Summit wird von Österreich und Südafrika in Kooperation mit Australien, Finnland, Japan, der Türkei, der Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), dem International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) und dem United Nations Forum on Forests Secretariat (UNFFS) durchgeführt.

Ziel ist es, den Austausch von Wissen, bewährten Praktiken und die Identifizierung von Chancen und Herausforderungen zu erleichtern, mit denen Länder und Stakeholder bei der Umsetzung der forstbasierten Bioökonomie konfrontiert sind. Der Gipfel unterstützt daher die Diskussion über die thematischen Prioritäten des UN-Waldforums (UNFF21) und die Umsetzung des UN Strategic Plan for Forests (UNSPF) und reagiert auch auf den Aufruf der 27. Sitzung des FAO-Ausschusses für Forstwirtschaft (COFO27) in Bezug auf nachhaltige forstbasierte Bioökonomie. Die Ergebnisse des Global Summits werden bei den Konferenzen der UNFF21 und COFO28 präsentiert.

Wann: Montag, den 23.02.2026 von 11:00-11:30
Wo: Orangerie in Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien

Teilnehmer:

  • Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Nobert Totschnig
  • EU Kommissarin für Umwelt, Wasserresilienz und wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft, Jessika Roswall
  • Co-Vorsitzende und stv. Generaldirektorin für Forstwirtschaft im Ministerium für Forst, Fischerei und Umwelt der Republik Südafrika, Pumeza Nodada

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Montagfrüh unter [email protected]. Weiters ist eine Journalisten-Akkreditierung für den Global Summit Vorort möglich.

PK „Weiterentwicklung waldbasierter Bioökonomie “ mit Bundesminister Totschnig, Kommissarin Roswall & stv. Generaldirektorin Nodada

Wir bitten um Anmeldung bis Montagfrüh unter [email protected]. Weiters ist eine Journalisten-Akkreditierung für den Global Summit Vorort möglich

Datum: 23.02.2026, 11:00 Uhr - 23.02.2026, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Orangerie in Schloss Schönbrunn
Schloßstraße 47
1130 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100-606747
E-Mail: [email protected]

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[Montag, 23.02.2026, 11:00]

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

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