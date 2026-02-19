  • 19.02.2026, 14:00:33
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Herba Chemosan: Management übernimmt alle Anteile der Unternehmensgruppe

Nach dem Management Buy-Out im Jahr 2022 übernimmt der Vorstand der Herba Chemosan nun die Anteile der Invest AG. Nächster Meilenstein in der Weiterentwicklung des Unternehmens.

Nach dem Management Buy-Out im Jahr 2022 übernimmt der Vorstand der Herba Chemosan nun die Anteile der Invest AG.

Mit der Invest AG konnten wir im Jahr 2022 einen schlagkräftigen Partner gewinnen, um das Unternehmen von McKesson zu erwerben. Seither hat sich die Herba als rein österreichisches Unternehmen hervorragend entwickelt. Für diesen Weg war die Invest AG mit ihrer langjährigen Expertise der perfekte Partner

Herba-Vorstandsvorsitzender Andreas Windischbauer

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Wien/Linz (OTS) - 

Das Management der Herba Unternehmensgruppe übernimmt per 1.4.2026 die Anteile des bisherigen Miteigentümers, der IAG Invest AG & Co KG (Invest AG) – vorbehaltlich aller noch ausstehenden Genehmigungen. Damit werden die drei Vorstände Andreas Windischbauer, Andreas Janka und Maximilian von Künsberg Sarre nach vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit der Invest AG zu Alleineigentümern. Der größte Pharmagroßhändler und -dienstleister Österreichs ist somit zur Gänze in der Hand des Managements.

Das operative Geschäft lag bereits in der Verantwortung der Herba Vorstände, die Invest AG unterstützte beim Management Buy-out sowie in der strategischen Ausrichtung: „Mit der Invest AG konnten wir im Jahr 2022 einen schlagkräftigen Partner gewinnen, um das Unternehmen von McKesson zu erwerben. Seither hat sich die Herba als rein österreichisches Unternehmen hervorragend entwickelt. Für diesen Weg war die Invest AG mit ihrer langjährigen Expertise der perfekte Partner“, so Vorstandsvorsitzender der Herba Andreas Windischbauer.

Die Invest AG und den Vorstand der Herba einte die Vision, das Unternehmen zukunftsorientiert auszurichten und seine Bedeutung als kritische Infrastruktur weiter zu stärken. „Wir sehen uns als Invest AG immer als Partner auf Zeit, der unsere Beteiligungsunternehmen dabei unterstützt, eine gesunde Unternehmensstruktur und -finanzierung aufzubauen. Dies ist uns dank der guten Zusammenarbeit mit dem Management der Herba in den letzten vier Jahren gelungen. Wir wünschen dem Vorstandsteam weiterhin viel Erfolg bei der Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe“, so Gernot Hofer, Vorstandsvorsitzender der Invest AG.

Rückfragen & Kontakt

Für Herba:
Mag. pharm. Andreas Scerbe-Saiko, MBA, LL.M.
Corporate Communications
T +43 1 40104 1666
M +43 664 82 60 134
[email protected]

Für Invest AG:
Viktoria Feichtinger, MSc
Schütze Public Results
T +43 1 512 37 36
M +43 664 88 31 92 42
[email protected]

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