Herba Chemosan: Management übernimmt alle Anteile der Unternehmensgruppe

Wien/Linz (OTS) -

Das Management der Herba Unternehmensgruppe übernimmt per 1.4.2026 die Anteile des bisherigen Miteigentümers, der IAG Invest AG & Co KG (Invest AG) – vorbehaltlich aller noch ausstehenden Genehmigungen. Damit werden die drei Vorstände Andreas Windischbauer, Andreas Janka und Maximilian von Künsberg Sarre nach vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit der Invest AG zu Alleineigentümern. Der größte Pharmagroßhändler und -dienstleister Österreichs ist somit zur Gänze in der Hand des Managements.

Das operative Geschäft lag bereits in der Verantwortung der Herba Vorstände, die Invest AG unterstützte beim Management Buy-out sowie in der strategischen Ausrichtung: „ Mit der Invest AG konnten wir im Jahr 2022 einen schlagkräftigen Partner gewinnen, um das Unternehmen von McKesson zu erwerben. Seither hat sich die Herba als rein österreichisches Unternehmen hervorragend entwickelt. Für diesen Weg war die Invest AG mit ihrer langjährigen Expertise der perfekte Partner “, so Vorstandsvorsitzender der Herba Andreas Windischbauer.