  • 19.02.2026, 13:35:32
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AVISO: AK Pressekonferenz am 26. Februar: Leistungsbilanz 2025

Wien (OTS) - 

Angespannter Arbeitsmarkt, schwaches wirtschaftliches Umfeld, hohe Teuerung – das waren die Rahmenbedingungen im Wirtschaftsjahr 2025. Wie sich dies in der AK Leistungsbilanz wiederfindet, wie oft die AK Expert:innen den Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite standen, wie viel die AK für die rund vier Millionen Mitglieder erreicht hat und worauf die AK 2026 ihren Fokus legt, erklären Ihnen im Rahmen einer Pressekonferenz:

Renate Anderl, AK Präsidentin

Silvia Hruška-Frank, AK Direktorin

Donnerstag, 26. Februar 2026, 10:30 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock, 1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/leistungsbilanz mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected]

AK Leistungsbilanz 2025

Datum: 26.02.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse
Plößlgasse 2
1040 Wien

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/leistungsbilanz

Rückfragen & Kontakt

AK Wien - Kommunikation
Mag. Michaela Lexa-Frank
Telefon: +43 664 8454166
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
http://www.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

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[Donnerstag, 26.02.2026, 10:30]

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