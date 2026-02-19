Jugend Eine Welt zu 4 Jahre Ukraine-Krieg: Hilfe für Betroffene vor Ort wichtiger denn je

Wien (OTS) -

Am 24. Februar 2026 jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zum vierten Mal. Vier Jahre nach der Eskalation der Gewalt ist die humanitäre Lage weiterhin dramatisch. Die österreichische Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt appelliert an die anhaltende Solidarität mit der notleidenden Bevölkerung in der Ukraine und ruft zu Spenden auf.

Vier Jahre Angst und Leid

„Vier Jahre Krieg bedeuten vier Jahre Angst, Verlust und Unsicherheit für Millionen Familien. Besonders Kinder und ältere Menschen leiden unter den ständigen Angriffen, Stromausfällen und der Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur“ , betont Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt, anlässlich des traurigen Jahrestags.

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland hat die größte humanitäre Krise Europas seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Nach Angaben des UN-Hilfswerks UNHCR sind weiterhin rund 5,7 Millionen ukrainische Flüchtlinge außerhalb des Landes registriert, während Millionen Menschen innerhalb der Ukraine als Binnenvertriebene leben. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass auch im Jahr 2026 mehr als 10 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. „Die Menschen in der Ukraine brauchen weiterhin konkrete Unterstützung und internationale Solidarität. Unsere Partnerinnen und Partner vor Ort leisten seit vier Jahren unter schwierigsten Bedingungen Großartiges. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Leid zu lindern und Hoffnung zu geben“ , so Heiserer.

Jugend Eine Welt hilft seit Kriegsbeginn

Jugend Eine Welt reagierte unmittelbar nach Kriegsbeginn im Februar 2022 mit akuter Nothilfe in der Ukraine sowie in den angrenzenden Ländern Republik Moldau, Rumänien, Polen und Slowakei. In enger Zusammenarbeit mit lokalen und kirchlichen Partnerorganisationen, u.a. den Salesianern Don Boscos und den Don Bosco Schwestern, wurden Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel und Notunterkünfte bereitgestellt. In den vergangenen vier Jahren konnten Hilfsgelder in der Höhe von 4,3 Mio. Euro mobilisiert und an Projektpartnerinnen und -partner weitergeleitet werden.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Winterhilfe: In Regionen mit zerstörter Energie-Infrastruktur wurden Stromgeneratoren, Heizmaterialien und Feuerholz organisiert, um das Überleben in den kalten Monaten zu sichern. Parallel dazu unterstützte Jugend Eine Welt medizinische Einrichtungen, wie zum Beispiel das Kinderspital in Odessa, mit dringend benötigten Geräten (Inkubatoren für Säuglinge etc.), Medikamenten und Verbrauchsmaterialien.

Spezielle Angebote für Kinder

Neben der Grundversorgung liegt der Fokus der Hilfsmaßnahmen auch zunehmend auf psychosozialer Hilfe für traumatisierte Kinder und Jugendliche. Betreuungsangebote, Lernprogramme und geschützte Räume ermöglichen jungen Menschen bis heute zumindest zeitweise Stabilität im Kriegsalltag. Zudem erfährt das UNBROKEN National Rehabilitationszentrum in Lviv durch Jugend Eine Welt wichtige Unterstützung, wo nicht nur Prothesen für Kriegsversehrte angepasst, sondern auch hergestellt werden. Weiters widmet sich das Zentrum auch der physischen, psychologischen und psychosozialen Rehabilitation von verletzten Militärangehörigen und Zivilpersonen.

Bitte lassen Sie die Menschen nicht im Stich!

„Keiner bei uns in Österreich kann sich vorstellen, welch unfassbares Leid die Menschen in der Ukraine seit vier Jahren ertragen müssen. Durch die andauernden Angriffe von Russland haben sie keine Chance zur Ruhe zu kommen. Gleichzeitig sind sie von der Zerstörung kritischer Infrastruktur in ihrer Umgebung direkt betroffen. Viele haben keinen Strom, können ihr meist schon ohnehin beschädigtes Zuhause nicht mehr heizen und frieren“, erzählt Heiserer. Der Bedarf an Stromgeneratoren und Feuerholz sowie Lebensmittelunterstützung ist daher so groß wie nie. „Bitte lassen Sie die Menschen nicht im Stich. Sie erleben in der Ukraine den kältesten Winter seit Kriegsbeginn, mit konstanten Temperaturen unter null. Schenken Sie mit Ihrer Spende ein wenig Wärme und Hoffnung“ , appelliert Heiserer abschließend.

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 | Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden | Spenden sind steuerlich absetzbar!

Infos: www.jugendeinewelt.at