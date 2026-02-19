  • 19.02.2026, 12:44:02
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  • OTS0095

Fachkräfte aus dem Ausland rekrutieren – was wirklich funktioniert

Wie gewinnen Unternehmen heute Talente, wenn der heimische Arbeitsmarkt leergefegt ist?

Österreich/Wien (OTS) - 

Wie gewinnen Unternehmen heute Talente, wenn der heimische Arbeitsmarkt leergefegt ist? Und woran scheitert internationales Recruiting in der Praxis am häufigsten – an der Suche, an der Bürokratie, an der Integration?

Otto Koller, Herausgeber des MedienManager spricht im Video-Interview mit Frederik Metlevicz, CEO Talent & Care darüber, wie Fachkräfte-Recruiting aus dem Ausland strategisch angegangen werden kann – und welche Stellschrauben für Unternehmen entscheidend sind, damit aus Interesse auch tatsächlich Beschäftigung wird.

Im Interview erklärt Frederik Metlevicz realistische Wege zum Ziel: Welche Länder, Profile und Zeitachsen in der Praxis Sinn ergeben, wie Unternehmen vom ersten Kontakt bis zum Start strukturiert vorgehen können, was Betriebe (und Kandidaten) vorher klären sollten, damit es später nicht kippt und warum Integration, Sprache und Betreuung oft über Erfolg oder Abbruch entscheiden.

Wer wissen will, wie internationales Recruiting planbar wird – und welche Fehler sich mit der richtigen Vorbereitung vermeiden lassen – sollte sich dieses Gespräch ansehen.

Das Interview in voller Länge

Wer wissen will, wie internationales Recruiting planbar wird – und welche Fehler sich mit der richtigen Vorbereitung vermeiden lassen – sollte sich dieses Gespräch ansehen.

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

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