Beim exklusiven Heringsschmaus der RegionalMedien Austria trifft sich erneut die Spitze aus Politik und Wirtschaft

Wien (OTS) -

Bereits zum zehnten Mal folgten gestern, am Aschermittwoch, hochrangige Vertreter:innen aus Politik und Wirtschaft der Einladung von Österreichs führendem Medienhaus zum Heringsschmaus in die Meierei im Wiener Stadtpark.

Im Mittelpunkt stand das klare Bekenntnis zum Optimismus – als Haltung und als Handlungsprinzip. „Gerade in bewegten Zeiten macht unternehmerischer Mut den Unterschied. Optimismus schafft Handlungsfähigkeit, fördert Innovationskraft und bildet die Grundlage für Fortschritt“, sind Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle, Vorstände der RegionalMedien Austria, überzeugt.

Als musikalische Untermauerung hat das steirische Volksliedwerk-Duo mit modern interpretierten traditionellen Musikstücken das etablierte Get-Together begleitet.

Unter den anwesenden Gästen: Bundesministerin Claudia Bauer (Bundesministerium für Europa, Integration und Familie im Bundeskanzleramt) und Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz).

Weiters: Dietmar Böckmann (BKS Bank), Jochen Danninger (WKO), Henrietta Egerth-Stadlhuber (FFG), Tillman Fuchs (Flughafen Wien), Johannes Greller (PENNY), Leonore Gewessler (Abgeordnete zum Nationalrat, Die Grünen), Martin Hagleitner (Austria Email), Martin Hauer (RLB NOE-W), Harald Hauke (ARA), Markus Heingärtner (Easypark), Michael Hofer (Electronic Partner), Alois Huber (Spar W, NOE, Bgld), Stefan Jauk (NÖ Versicherungen), Peter Koren (Vereinigung der Österreichischen Industrie), Harald Kräuter (ORF), Klaus Kutschera (Cooper Consumer Health), Michaela Latzelsberger (Krankenhaus Göttlicher Heiland), Mirjana Mayerhofer (Angelini Pharma Österreich), Lukas Motloch (Oberösterreichische Gesundheitsholding), Ulrike Mursch-Edelmayr (Österreichische Apothekerkammer), Robert Nagele (Billa), Christoph Neumayer (Vereinigung der Österreichischen Industrie), Walter Oblin (Österreichische Post), Stefan Ottrubay (Esterhazy Betriebe), Franz Panwinkler (UBM), Michael Paterno (Billa), Paul Pöttschacher (REWE), Judith Porstner (Opel), Gerald Resch (Bankenverband), Martin Resel (A1), Bernhard Sagmeister (AWS), Oliver Schmerold (Brightstar), Christoph Schuh (APG), Martha Schultz (WKO), Karin Seywald-Czihak (ÖBB-Werbung), Christian Sonnweber (Österreichische Notariatskammer), Martin Überhuber (APOmedica), Peter Umundum (Österreichische Post), Wolfgang Viehauser (HYPO NOE), Ricardo-José Vybiral (KSV1870), Petra Walter (RBI), Alexander Winkler (Österreichische Notariatskammer).