Postenschacher & Gagenexplosion: „Sehen das wahre Gesicht der Grünen“

St. Pölten (OTS) -

„In dieser Woche sehen wir das wahre Gesicht der Grünen“, sind sich VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner und der neue Klubobmann der St. Pöltner Volkspartei, Alexander Thallmeier, einig.

„Die Gleichbehandlungskommission des Bundes klopft Leonore Gewessler beim Postenschacher auf. Zum Ende ihrer Zeit als Ministerin versorgte sie ungeniert eine Mitarbeiterin und diskriminierte damit eine andere Bewerberin mit Fach- und Führungserfahrung laut Medienberichten auf Basis ihrer Weltanschauung und ihres Alters. Wir sind gespannt, welche Konsequenzen Gewessler oder ihre Grünen ziehen“, verweist Zauner auf aktuelle Medienberichte.

Noch ungenierter greift man in St. Pölten in die Stadtkasse, kann Thallmeier berichten: „Wahr ist: Einen ‚ständigen Stellvertreter‘ des Bürgermeisters gab es etwa auch in Wiener Neustadt bereits. Neu ist, dass diese Entscheidung eine Gagenexplosion nach sich zieht. Denn Walter Heimerl-Lesnik lässt sich zukünftig das Gehalt eines Vizebürgermeisters ausbezahlen. Es scheint, dass sich für ein paar tausend Euro die eigenen Prinzipien wohl sehr leicht über Bord werfen lassen“, verweist Thallmeier auf die Umfaller der Grünen bei der S34, dem REWE-Lager, der Überdachung des Karmeliterhofs oder den fehlenden Einigungen auf bessere Minderheitenrechte im Stadtparlament, etwa bei der Prüfmöglichkeit des Stadtrechnungshofes von ausgelagerten Gesellschaften.

„Die Grünen treten üblicherweise als moralischer Saubermanntrupp auf. Am Ende des Faschings hat sich die Gruppe jetzt demaskiert. Postenschacher und Gagenexplosion sind für die Grünen das Mittel der Wahl, wenn es um den eigenen Vorteil geht“, so Zauner und Thallmeier abschließend.