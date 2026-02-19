ProSiebenSat.1 PULS 4 startet Sozialplan-Verhandlungen

Wien (OTS) -

ProSiebenSat.1 PULS 4 vermeldet heute einen geplanten Personalabbau von bis zu 45 Stellen. Das Management befindet sich aktuell in konstruktiven Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan. Ziel ist es, betroffene Mitarbeiter:innen bestmöglich finanziell abzufedern.

Zusätzlich zu allen gesetzlichen Ansprüchen sind gestaffelte Leistungen vorgesehen – unter anderem nach Alter, Betriebszugehörigkeit und Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder.

Birgit Moser-Kadlac, Geschäftsleitung HR ProSiebenSat.1 PULS 4: „Wir wissen, dass dieser Schritt für viele unserer Kolleg:innen eine große Belastung bedeutet. Gerade deshalb ist es uns ein Anliegen, diesen Prozess fair, transparent und mit Verantwortung zu gestalten. Unser Fokus liegt darauf, eine bestmögliche finanzielle Abfederung sicherzustellen und gleichzeitig konkrete Unterstützung für den beruflichen Neustart zu bieten. Uns ist wichtig, dass niemand diesen Weg allein gehen muss.“

Christoph Woska-Kiefmann, Betriebsratsvorsitzender ProSiebenSat.1 PULS 4: „Dass es nun in unserer Unternehmensgruppe einen solchen Schritt benötigt, bedauern wir zutiefst. Es zeigt erneut, vor welchen Herausforderungen die gesamte Medienbranche in Österreich aktuell steht. Für uns als Betriebsrat hat die soziale Abfederung nun oberste Priorität. Ein Sozialplan wird jetzt für unsere Kolleg:innen erarbeitet. Eine Arbeitsstiftung für unsere Branche ist aber höchst überfällig, denn leider gehen wieder Medienjobs nachhaltig verloren.“