  • 19.02.2026, 11:54:02
  • /
  • OTS0081

Olympia 26 im ORF: Bis zu 748.000 sahen Damen-Slalom

Bis 410.000 beim Abschied von Anna Gasser

Wien (OTS) - 

Keine Medaille für Österreich, aber dennoch wieder bemerkenswerte Reichweiten für die ORF-Olympia-Übertragungen: Bis zu 748.000 und im Schnitt 692.000 bei 59 Prozent Marktanteil waren gestern (18. Februar 2026) via ORF 1 live beim Damen-Slalom (2. Durchgang) dabei, in den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre waren es 59 bzw. 78 Prozent Marktanteil.

Den Abschied von Anna Gasser beim Slopestyle-Finale ließen sich bis zu 410.000 und im Schnitt 378.000 Fans nicht entgehen, dabei wurden Marktanteile von 37 bzw. in den jungen Zielgruppen 37 bzw. 47 Prozent erreicht.

Wieder starke Streaming-Nutzung

Auch die ORF-Video-Streams (live und on Demand) von den ORF-Übertragungen und -Sendungen des gestrigen Mittwochs, 18. Februar, wurden mit bisher insgesamt 407.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,5 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und einem Gesamtnutzungsvolumen von rund 16 Millionen Minuten wieder intensiv genutzt (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright