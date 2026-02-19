Olympia 26 im ORF: Bis zu 748.000 sahen Damen-Slalom

Wien (OTS) -

Keine Medaille für Österreich, aber dennoch wieder bemerkenswerte Reichweiten für die ORF-Olympia-Übertragungen: Bis zu 748.000 und im Schnitt 692.000 bei 59 Prozent Marktanteil waren gestern (18. Februar 2026) via ORF 1 live beim Damen-Slalom (2. Durchgang) dabei, in den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre waren es 59 bzw. 78 Prozent Marktanteil.

Den Abschied von Anna Gasser beim Slopestyle-Finale ließen sich bis zu 410.000 und im Schnitt 378.000 Fans nicht entgehen, dabei wurden Marktanteile von 37 bzw. in den jungen Zielgruppen 37 bzw. 47 Prozent erreicht.

Wieder starke Streaming-Nutzung

Auch die ORF-Video-Streams (live und on Demand) von den ORF-Übertragungen und -Sendungen des gestrigen Mittwochs, 18. Februar, wurden mit bisher insgesamt 407.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,5 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und einem Gesamtnutzungsvolumen von rund 16 Millionen Minuten wieder intensiv genutzt (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).