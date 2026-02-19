PATENT CO. und agromed bündeln Kräfte bei Futtermittelzusatzstoffen unter neuer Marke A&P Nutrition

Korneuburg (OTS) -

Die Spezialisten für Futtermittelzusatzstoffe PATENT CO. und agromed treten künftig gemeinsam unter der Marke A&P Nutrition auf. Mit dem Zusammenschluss werden die jahrzehntelange Erfahrung beider RWA-Tochterunternehmen und ihre komplementären Kompetenzen in einer einheitlichen Organisation gebündelt. A&P Nutrition ist unter dem Dach der Raiffeisen Ware Austria (RWA) angesiedelt.

„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen wir gemeinsam. Dieses genossenschaftliche Grundprinzip ist tief in der DNA der RWA verankert und war auch leitend für die Gründung von A&P Nutrition“, sagt Johannes Schuster, Vorstandsvorsitzender der RWA. „Wir freuen uns, dass wir neben unserer jahrelangen Expertise im Mischfutterbereich und der Marktführerschaft der Garant Tiernahrung in Österreich nun auch eine starke Position im internationalen Futtermittelzusatzgeschäft aufbauen.“

Zur RWA-Feedholding zählen die österreichischen Unternehmen Garant Tiernahrung und agromed sowie die serbische Patent CO.. Garant Tiernahrung ist seit Jahrzehnten Markt- und Qualitätsführer in der heimischen Futtermittelproduktion und produziert an den drei Standorten Aschach, Pöchlarn und Graz Futter für Nutztiere, Pferde, Wild und Fische. Mit agromed ist die RWA zudem seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich der Futtermittelzusatzstoffe tätig. Durch die Übernahme der Patent CO. im Jahr 2022 konnte nicht nur eine führende Position im Mischfuttersegment in Südosteuropa erreicht, sondern auch die Kompetenz im Bereich der Futtermittelzusatzstoffe weiter gestärkt werden.

Gebündelte Expertise unter einer klaren Marke

Futtermittelzusatzstoffe sind Stoffe, Mikroorganismen oder Zubereitungen, die Futtermitteln zur Verbesserung von Haltbarkeit und Qualität zugesetzt werden, sie fördern Tiergesundheit und Leistung und reduzieren Umweltbelastungen. „Mit A&P Nutrition führen wir Kompetenzen zusammen, die sich inhaltlich und organisatorisch sinnvoll ergänzen. Die Bündelung der Kompetenzen von PATENT CO. und agromed stärkt unsere Position im internationalen Futtermittelzusatzstoffgeschäft und schafft klare Strukturen für weiteres Wachstum. Entscheidend ist dabei, dass wir unsere Expertise noch gezielter in marktfähige, praxisnahe und kundespezifische Lösungen übersetzen“, führt Lukas Maier, CEO der RWA-Feedholding und A&P Nutrition, das Ziel der neuen Marke aus.

Zukünftig kann A&P Nutrition ein breiteres, integriertes Lösungsangebot zur Verfügung stellen. Durch die Zusammenführung profitieren Kund:innen und Partnerunternehmen von einem erweiterten Produktportfolio, einem globalen Vertriebsnetzwerk mit lokaler Präsenz sowie von gebündelter Anwendungsexpertise. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Verbesserung von Tiergesundheit, Tierleistung und Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Fokus auf Lösungen statt Einzelprodukte

Mit der neuen Marke verfolgt die RWA-Feedholding einen klar lösungsorientierten Ansatz. Statt isolierter Produkte stehen ganzheitliche Konzepte im Vordergrund, die zentrale Herausforderungen in der Tierernährung adressieren. Dazu zählen unter anderem integrierte Lösungen im Mykotoxinmanagement, mikrobiomorientierte Ansätze auf Basis funktioneller Fasern sowie innovative Technologien zur Förderung der Darmgesundheit.

PATENT CO. bringt insbesondere ihre starke Position im Mykotoxinmanagement sowie ihre Expertise bei phytogenen Lösungen ein. agromed ergänzt diese Kompetenzen durch ihre langjährige Erfahrung im Bereich Futtermittelzusatzstoffe und mikrobiomorientierter Lösungen.

Mit A&P Nutrition stärkt die RWA auch international ihre Rolle als kompetenter Komplettanbieter integrierter Lösungen in der Tierernährung. Für Kund:innen und Partner bedeutet die neue Marke eine noch engere Zusammenarbeit, hohe Erreichbarkeit und praxisnahe Unterstützung durch Mitarbeiter:innen in den strategischen Zielmärkten Lateinamerika und Südostasien.

Über RWA Raiffeisen Ware Austria:

Die RWA ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten tätig. Als Dachorganisation der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich erbringt die RWA für diese ein umfassendes Leistungsangebot in den erwähnten Bereichen. Darüber hinaus betreibt die RWA eine Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen im Inland und in ausgewählten osteuropäischen Ländern.