  • 19.02.2026, 10:21:33
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Sonnenskilauf im Zillertal bedeutet Frühling im Tal & perfekte Pisten am Hintertuxer Gletscher

Sonnenskilauf am Hintertuxer Gletscher im Zillertal
Hintertux (OTS) - 

Wenn Ende März vielerorts die Skier bereits im Keller verschwinden, beginnt am Hintertuxer Gletscher die „2. Skisaison“: sonnenverwöhnt, schneesicher und mit 60 bestens präparierten Pistenkilometern bis auf 3.250 Meter Seehöhe.

Skifahren im Zillertal ist dank der Höhenlage bis in den Juni hinein möglich. Vormittags lockt die kühle Gletscherfrische für sportliche Schwünge, am Nachmittag lädt die Frühlingssonne auf die Panoramaterrassen ein. Der einzige Gletscher Österreichs mit 365 Tagen Schneegarantie ermöglicht jedem den Luxus, den Winter dann zu genießen, wenn er sich von seiner strahlendsten Seite zeigt.

Direkt an der Talstation der Gletscherbahn bietet das 4-Sterne-Superior Hotel Neuhintertux den idealen Ausgangspunkt für diesen verlängerten Wintertraum. Hier verschmelzen sportliche Dynamik und alpiner Lifestyle. Nach dem Firngenuss entspannen Gäste im Wellnessbereich mit Sky-Pool, genießen einen Platz auf der Sonnenterrasse mit Bergblick und lassen sich von der regional inspirierten Genussküche verwöhnen.

Wer den Winter noch nicht loslassen will, findet hier seinen persönlichen Rückzugsort. Das 4-Sterne-Superior Hotel Neuhintertux macht den Sonnenskilauf zum ganzheitlichen Erlebnis – auf und abseits der Piste.

TIPP: Neuhintertux Gletscher Moments bis 07.06.2026: 3 Nächte inkl. 3/4 Neuhintertux-Verwöhnpension ab Euro 555,00 pro Person und Aufenthalt

Rückfragen & Kontakt

Hotel Neuhintertux ****superior · Telefon: +43 5287 8580
E-Mail: [email protected] · Website: www.neu-hintertux.com

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