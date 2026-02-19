Lotto: Fünffachjackpot – am Freitag geht es um 5,8 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Der zweite Vierfachjackpot des heurigen Jahres, der am vergangenen Mittwoch ausgespielt wurde, endete mit demselben Ergebnis wie der erste Anfang Februar: Ohne einen Sechser. Damit entwickelte er sich zum Fünffachjackpot weiter, der nun – da diese Woche wieder eine Bonus-Ziehung auf dem Programm steht – bereits am Freitag ausgespielt wird. Und dabei geht es um rund 5,8 Millionen Euro.

Zudem gibt es auch wieder den Bonus von 30.000 Euro, der unter allen mitspielenden Lotto Tipps verlost wird.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Mittwoch zwei Gewinner:innen, die jeweils mehr als 77.000 Euro gewonnen haben. Ein Gewinn wurde per Quicktipp in Niederösterreich erzielt, der andere über die Spieleseite win2day per Normalschein.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus ist am Mittwoch ein Sechser ausgeblieben. Dies kam wiederum den 49 Gewinner:innen eines Fünfers zugute, da auf sie die Sechser-Gewinnsumme aufgeteilt wurde und sie somit je rund 8.200 Euro gewonnen hatten. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Freitag geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich hat es ebenfalls keinen Gewinn im ersten Rang gegeben. Damit geht es am Freitag um den ersten Dreifachjackpot des Jahres, und für den ersten Gewinnrang werden rund 900.000 Euro erwartet.

Die Bonus-Ziehung findet wieder im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien in Wien unter notarieller Aufsicht statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 18. Februar 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen