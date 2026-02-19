ASFINAG: Am Freitag kehrt der Winter mit kräftigem Schneefall in weiten Teilen Österreichs zurück

Wien (OTS) -

Diese Woche enden auch in der Steiermark, in Oberösterreich sowie in Bayern die Semesterferien, in den nördlichen Provinzen der Niederlande beginnen sie hingegen. Rund um die klassischen Skigebiete ist daher mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Besonders am Grenzübergang Kufstein sind Verzögerungen einzukalkulieren.

Bereits ab heute, Donnerstag, und vor allem in der Nacht auf Freitag trifft die nächste Schneefront große Teile Österreichs. Schneefälle gibt es von Westen kommend bis in den Wiener Raum, besonders in Tirol, Salzburg und Kärnten wird der Niederschlag intensiv, dazu wird es zeitweise windig. Am Freitag schneit es ebenfalls noch verbreitet und teils ergiebig. Auch am Samstag ist noch mit winterlichen Bedingungen zu rechnen, sogar gefrierender Regen ist in tiefen Lagen möglich.

Die ASFINAG appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, ausschließlich mit vollständiger Winterausrüstung unterwegs zu sein und ausreichend Abstand zu halten, die Geschwindigkeit zu reduzieren und die eigene Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen.