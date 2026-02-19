Branchen-Champion 2026: bank99 bei Kundenservice erneut auf Platz 1

Wien (OTS) -

Im Rahmen der unabhängigen Studie „Branchenmonitor 2026“ der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) setzte sich die bank99 in der Branche Filialbanken zum zweiten Mal in Folge gegen ihre Mitbewerber*innen durch und erzielte in der Kategorie Kundenservice erneut den ersten Platz.

Bei der bank99 stehen Kund*innen im Mittelpunkt. Mit fachlicher Kompetenz und persönlicher Beratung ist sie sowohl vor Ort als auch online verlässliche Partnerin in sämtlichen finanziellen Anliegen. Das dichte Netz von rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern in ganz Österreich gewährleistet dabei flächendeckende Nähe, direkte Erreichbarkeit und eine zuverlässige Beratung durch das bank99 Team. Dass dieses Engagement auch bei den Kund*innen spürbar ist, bestätigt nun die aktuelle Befragung der ÖGVS.

Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99: „ Als bank99 bieten wir unseren Kund*innen jederzeit den bestmöglichen Service. Unser neuer Claim – Immer da, wenn du uns brauchst – ist für uns Leitmotiv und Anspruch zugleich. Nähe, Flexibilität und ein respektvoller Umgang schaffen Vertrauen und machen unseren Kund*innenservice zu einer gelebten Haltung, sowohl vor Ort in einer unserer vielen Geschäftsstellen österreichweit als auch digital. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass unsere Kund*innen diesen Einsatz würdigen und wir uns auch in diesem Jahr unter den Filialbanken als Branchen-Champion in der Kategorie Kundenservice profilieren konnten. “

Bei der unabhängigen Befragung der Gesellschaft für Verbraucherstudien wurden rund 2.000 Unternehmen aus 184 Branchen in den Kategorien Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet – darunter 15 Filialbanken. Insgesamt wurden mehr als 370.000 Unternehmensbewertungen von Österreicher*innen im November und Dezember 2025 abgegeben.

Aktion: bank99 Lieblingskonto

Aktuell profitieren Neukund*innen bei der bank99 im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion von einer Befreiung der Kontoführungsgebühr für die ersten sechs Monate ab Kontoeröffnung. Der Zeitraum kann um weitere sechs Monate verlängert werden, wenn zusätzlich ein kostenloser Kontowechsel beauftragt wird. Die Aktion gilt für alle drei Kontomodelle (smart-, balance- und topkonto99) und ist bis einschließlich 31.3.2026 gültig.

bank99: Immer da, wenn du uns brauchst

Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent). Mit rund 350 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit rund 300.000 Kund*innen. Mit einem flächendeckenden Netz von knapp 1.700 Postpartnern und Postfilialen bietet die bank99 ein umfassendes Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand, Konsumkredit, Veranlagen und Sparen, Wohnfinanzierung und Versicherungen. Mehr auf bank99.at .

Fakten auf einen Blick

(Stand: Februar 2026)