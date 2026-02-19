FW-Langthaler: Start der neuen Kampagne „Reform statt Stillstand“ – Jetzt handeln statt verwalten!

Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft startet mit „Reform statt Stillstand“ eine neue Kampagne für echte Strukturreformen, Transparenz und spürbare Entlastung der Betriebe. Damit setzt die FW einmal mehr den wirtschaftspolitischen Takt in Österreich.

Österreich hat kein Erkenntnisproblem – Österreich hat ein Umsetzungsproblem. Während Unternehmer täglich um Liquidität, Aufträge und Fachkräfte kämpfen, verliert der Standort an Tempo. In Regierung und Systemstrukturen dominieren Verwaltung, Ankündigungen und parteipolitische Routinen – während tiefgreifende Reformen ausbleiben. Es reicht nicht, Probleme zu analysieren. Man muss sie lösen.

Genau hier setzt die Kampagne an. Die vergangenen Monate haben deutlich gemacht, wie groß der Reformbedarf ist: Vertrauensfragen rund um die Wirtschaftskammer, Gehalts- und Strukturdebatten zur Unzeit, offene Fragen bei Immobiliengeschäften und kostspielige externe Prüfungen belasten das System. Gleichzeitig verzögern sich Förderauszahlungen, Betriebe müssen in Vorleistung gehen, und statt Entlastung werden neue Steuer- und Abgabenfantasien diskutiert.

Für die Freiheitliche Wirtschaft ist klar: Österreich ist nicht unterfinanziert – Österreich ist überreguliert und überverwaltet. Wer Leistung fordert, muss Leistung ermöglichen.

Mit „Reform statt Stillstand“ fordert die Freiheitliche Wirtschaft:

· Eine transparente, demokratisch legitimierte und kontrollierbare Wirtschaftskammer.

· Keine neuen Steuern, sondern Entlastung und echte Strukturreformen.

· Schnellere Verfahren statt Papierlawinen.

· Planungssicherheit statt Stop-and-Go-Politik.

· Respekt für die Leistungsträger unseres Landes.

FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler betont zum Kampagnenstart: „Unternehmer dürfen sich nicht ohnmächtig fühlen gegenüber Bürokratie und Belastung. Das gefährdet unseren Standort mehr als jede internationale Konkurrenz. ‚Reform statt Stillstand‘ ist kein Schlagwort, sondern ein klarer Auftrag. Unsere Betriebe brauchen Luft zum Atmen, klare Regeln und verlässliche Rahmenbedingungen. Wir bringen echte Reformen auf die Tagesordnung – damit Österreichs Wirtschaft wieder Tempo aufnimmt.“