Kinderoper „Holle!“ ab 21. Februar im MusikTheater an der Wien

Wien (OTS) -

Im intimeren Rahmen der Hölle im MusikTheater an der Wien der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, thematisiert die Familienoper Holle! auf fantasievolle, kindgerechte Weise die Problematik des Klimawandels.



Familienoper zwischen Wetterchaos und Klimawandel

Alle Wetter! Frau Holle hat es wirklich nicht leicht in ihrem Job, trägt sie doch die ganze Verantwortung für die Jahreszeiten und das Klima. Sie macht und tut, sie schüttelt ihre Betten aus, doch sie schafft es einfach nicht, es allen recht zu machen. Den einen ist es zu heiß, den anderen regnet es zu viel. Sogar mit Beschwerdebriefen muss sie sich inzwischen herumschlagen! Irgendwann hat Frau Holle genug und beschließt: Eine Pause muss her. Das Wetter ist doch kein Wunschkonzert! Sollen doch die beiden Wetter-Assistenten Gold-Andy und Pech-Andy das Wettermachen übernehmen. Doch das läuft ganz gewaltig schief...



Holle! beschäftigt sich spielerisch mit dem Thema Klimawandel und regt jung & alle zum Nachdenken an: Wie können wir gemeinsam das Klima schützen? Die Kinderoper für eine Sängerin und zwei agierende Instrumentalisten von Sebastian Schwab führt fantasievoll durch alle Wetterlagen: von himmelhochjauchzendem Sonnenschein-Dur bis zu verhagelten Wut-Arien der Frau Holle.



Premiere

Samstag, 21. Februar 2026 um 14 Uhr

Termine

Samstag, 21. Februar 2026 um 16 Uhr

Montag, 23. Februar 2026 um 10.30 Uhr

Dienstag, 24. Februar 2026 um 10.30 Uhr

Mittwoch, 25. Februar 2026 um 10.30 Uhr

Donnerstag, 26. Februar 2026 um 10.30 Uhr

Sonntag, 22. März 2026 um 11 Uhr

Sonntag, 22. März 2026 um 14 Uhr

Montag, 23. März 2026 um 10.30 Uhr

Dienstag, 24. März 2026 um 10.30 Uhr



in der Hölle im MusikTheater an der Wien (Linke Wienzeile 6, 1060 Wien).



Tickets

Tickets sind in an den Tageskassen der Theater der Vereinigten Bühnen Wien (Ronacher, Raimund Theater und Theater an der Wien) sowie online und bei Wien Ticket im Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.



Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.