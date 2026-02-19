  • 19.02.2026, 09:00:34
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Aviso: Klinik Favoriten – Inbetriebnahme des neuen Zentrallabors

Wien (OTS) - 

Der Wiener Gesundheitsverbund präsentiert einen weiteren, wichtigen Meilenstein im größten Modernisierungsprogramm seiner Geschichte: Die Inbetriebnahme des neuen Zentrallabors der Klinik Favoriten. Auf etwa 2.000 m² Nutzfläche entstand ein High-Tech- Labor mit mehr als 370 topmodernen Geräten und einer 45 Meter langen, vollautomatisierten Laborstraße. Hier werden rund 3 Millionen Analysen pro Jahr durchgeführt und etwa 500.000 Patient*innen jährlich versorgt. Der Standort spielt zudem eine zentrale Rolle in der Arbeit mit infektiösen Proben und bietet als modernes Arbeitsumfeld attraktive Bedingungen für Fachkräfte in Diagnostik, Forschung und Ausbildung.

Sprecher*innen:

  • Peter Hacker (Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport)
  • Michael Binder (Medizinischer Direktor, Wiener Gesundheitsverbund)
  • Michaela Riegler-Keil (Ärztliche Direktorin Klinik Favoriten)
  • Josef Newertal (Bereichsleiter Infrastrukturmanagement Wiener Gesundheitsverbund)
  • Michael Lischent (Geschäftsführer Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH)
  • Manuela Födinger (Vorständin Institut für Labordiagnostik)

  • Termin: Montag, 23. Februar 2026, 10.30 – 11.30 Uhr
  • Ort: Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien, Aufenthaltsraum Labor, 1. Stock.

Der genaue Standort des Labors ist dem Lageplan der Klinik Favoriten zu entnehmen:

https://klinik-favoriten.gesundheitsverbund.at/lageplan/

Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected].

Service-Link:

Bauprojekte des Wiener Gesundheitsverbundes:

https://bauprojekte.gesundheitsverbund.at/

Bildmaterial auf Anfrage. Fotograf vor Ort.

Rückfragen & Kontakt

Wiener Gesundheitsverbund - Unternehmenskommunikation, Bauprojekte
Region Süd
Michael Stadler
Telefon: +436645274454
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bauprojekte.gesundheitsverbund.at

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