Energieschub für Wien: Ausbauprogramm für 1.000 weitere öffentliche E-Ladestellen

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien und Wien Energie treiben den Ausbau der E-Mobilität voran. In den nächsten Jahren werden insgesamt bis zu 1.000 neue öffentliche Ladestellen in ganz Wien errichtet, um den weiteren Anstieg der Elektromobilität zu fördern. Darunter sind auch zehn weitere Schnellladeparks, also Standorte, an denen mehrere Schnellladestationen zusammengefasst sind. Im Vergleich zu heute entspricht das nahezu einer Verdoppelung der Ladestellen auf Wiens Straßen. Die Fortschreibung der Zusammenarbeit wird nächste Woche im zuständigen Mobilitätsausschuss beschlossen und in weiterer Folge in den Gremien von Wien Energie behandelt werden. Schon jetzt findet sich in Wien im Schnitt alle 400 m eine Ladestelle von Wien Energie, mit dem weiteren Ausbau wird diese Distanz im Schnitt auf bis zu 250 m verkürzt.

„Schon jetzt sind ¾ der Wienerinnen und Wiener umweltfreundlich unterwegs. Die Errichtung der E-Ladestellen in Wien ist zusätzlich zum massiven Ausbau der Öffis und des Radwege-Angebots ein weiterer wichtiger Baustein für umweltfreundliche Mobilität in unserer Stadt. Das System ist offen für alle, die ein Elektrofahrzeug nutzen. Ich freue mich persönlich auch, dass wir die gemeinsame erfolgreiche Zusammenarbeit mit Wien Energie fortsetzen. Beim Vertragsstart 2017 war ich als Umweltstadträtin mit den ersten 1.000 E-Ladestellen federführend dabei, jetzt sorgen wir für einen weiteren kräftigen Energieschub für Wien mit 1.000 weiteren neuen Ladestellen der Wien Energie“, sagt die zuständige Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke Ulli Sima.

Der Ausbau erfolgt bedarfsgerecht und wird Jahr für Jahr an die Nachfrage der Elektroautofahrerinnen und Elektroautofahrer angepasst. Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur liegt der Fokus zuerst gezielt auf jenen Gebieten, in denen die Grundversorgung mit fußläufig erreichbaren Ladestationen noch nicht ausreichend ist. Dann werden stark frequentierte Standorte durch zusätzliche Ladepunkte in der Umgebung nachverdichtet, um der steigenden Auslastung gerecht zu werden. Wo immer möglich, werden außerdem Synergien mit laufenden Straßenbauprojekten genutzt, um den Ausbau effizient und ressourcenschonend voranzutreiben.

Mit Stand Jänner 2026 hat Wien bereits ein Versorgungsangebot von insgesamt rund 4.030 öffentlich zugänglichen Ladestellen, davon betreibt Wien Energie zwei Drittel. Neben Normalladestellen stehen Elektroautofahrerinnen und -fahrern in Wien auch Schnellladehubs zur Verfügung: Bei Normalladestellen (11kW) beträgt die Tankdauer für 300 km Reichweite etwa fünfeinhalb Stunden, bei Schnellladestellen mit 150 kW etwa 30 Minuten und bei den neuesten Ultra-Schnellladestellen mit bis zu 400 kW sind bei heutigen E-Autos 300 km Reichweite auch schon in 15 Minuten möglich.

Im Ausbau-Programm sind zusätzlich eigene Ladestellen für Carsharing-Fahrzeuge der Wiener Linien „WienMobil“ vorgesehen. Für das stark wachsende Wien ist die Art der Fortbewegung essenziell.

NEOS Wien Mobilitäts- und Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner dazu: „Damit diejenigen, die ein Auto brauchen, vom energie- und schadstoffintensiven Verbrenner auf ein klima- und umweltfreundlicheres Elektroauto umsteigen, brauchen sie ein dichtes Netz an Elektroladestationen - gerade auch im öffentlichen Raum. Mit der Fortsetzung der Kooperation mit der Wien Energie stellen wir sicher, dass das Netz auch in Zukunft bedarfsgerecht weitergeplant und verdichtet wird, insbesondere mit modernsten Schnellladepunkten. Damit auch der motorisierte Individualverkehr das Seine zum Klimaschutz beitragen kann.“

Starke Infrastruktur für sichere Versorgung und 100 % Ökostrom

Der Erfolg der Elektromobilität ist nur so stark wie seine Infrastruktur. Die Stadt Wien und Wien Energie leisten seit Jahren Pionierarbeit für eine unabhängige und regionale Energieversorgung. Erst im November letzten Jahres ist der Stadt Wien und Wien Energie ein echter Coup für die Energiewende gelungen. Mit dem Kauf von Ökostrom-Pionier ImWind wurde das Portfolio von Wien Energie auf einen Schlag massiv erhöht und bietet so enormes Ausbaupotential, dass bis 2040 der gesamte Verkehrssektor Wiens, also Straßenbahnen, E-Busse, U-Bahnen und E-Autos mit erneuerbarem Strom versorgt werden kann.

„Im Jahr 2025 gab es mehr Neuzulassungen von Elektroautos als je zuvor. Mit den 1.000 neuen öffentlichen Ladestellen schaffen wir zusammen mit der Stadt Wien eine weiterhin zukunftsfitte Ladeinfrastruktur“, so Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie. „Wir haben den Bedarf der Elektroautofahrer*innen in Wien immer im Blick und bauen gezielt dort Ladestellen aus, wo sie benötigt werden.“

Standortwahl: Sicher und komfortabel

Bei der Standortauswahl für die neuen Stationen werden unterschiedliche Kriterien wie die Attraktivität des Standortes, Frequenz und Auslastung, Anschlussmöglichkeiten an das Stromnetz und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. Insgesamt wird das Ladenetz weiter ausgebaut, dass die Nutzung von Elektroautos in ganz Wien bequem, komfortabel und einfach ist. Im Fokus steht dabei auch die Umsetzung barrierefreier Ladestellen.

Grundversorgung für eine klimafitte Mobilität der Zukunft

Elektromobilität ist ein zentraler Baustein der Smart Klima City Strategie, des Wiener Klimafahrplans und des Umsetzungsprogramms Elektromobilität. Die Nachfrage an Elektromobilität ist weiter im Steigen. Laut dem Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEO) waren per 31.01.2026 – 46.271 E-PKW in Wien im Bestand. Um diesen Zustrom weiterhin zu fördern und zu unterstützen, braucht es eine verlässliche, flächendeckende und bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum.

Technische Eckdaten:

Normalladestellen: Leistung von 11 Kilowatt pro Ladestelle zum beschleunigten Laden (400 V / 16 A)

Schnellladeparks: Leistung von bis zu 150 Kilowatt (Margaretengürtel 74b, Währinger Gürtel gegenüber 1 bis 5) bzw. bis zu 400 Kilowatt (Erdberger Lände 26, Erdbergstraße 182 (beide 1030 Wien), Simmeringer Hauptstraße 337 (1110 Wien) und Brunner Straße 71 (1230 Wien)

Stecker: Typ 2 bei Normalladestellen, CCS bei Schnellladern

Ladestellen: 2 Ladestellen je Säule

100% Ökostrom

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